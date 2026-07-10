MONO rời vùng an toàn với Mỹ Điệu Ca, dùng “chất thơ” để kể chuyện tình

HHTO - Album "Mỹ Điệu Ca" đánh dấu bước chuyển trong tư duy kể chuyện bằng âm nhạc của MONO, cho thấy sự trưởng thành trong cách xây dựng một chỉnh thể âm nhạc thống nhất, cân bằng giữa thử nghiệm và cảm xúc.

Sau bốn năm kể từ album đầu tay, MONO trở lại với Mỹ Điệu Ca - dự án gồm 15 ca khúc được chia thành ba chương: Khởi Điệu, Biến Điệu và Dư Điệu. Thay vì tiếp tục khai thác công thức đã tạo nên thành công của Waiting For You hay Em Xinh, nam ca sĩ lựa chọn xây dựng chuỗi tác phẩm có câu chuyện rõ ràng, nơi các ca khúc được kết nối bằng hành trình của tình yêu, những biến chuyển trong cảm xúc và dấu ấn của sự trưởng thành.

Lấy cảm hứng từ ý niệm "living heritage" (di sản sống), Mỹ Điệu Ca xem sự trưởng thành như một dòng chảy không ngừng, nơi cảm xúc được lưu giữ, chuyển hóa thành ký ức và tiếp tục định hình cách con người nhìn thế giới.

Điểm dễ nhận thấy nhất khi nghe trọn vẹn Mỹ Điệu Ca là sự đầu tư vào tính thống nhất của album. Ngay từ cách chia ba chương, đặt tên ca khúc cho đến hệ thống hình tượng xuất hiện xuyên suốt như mây, gió, ánh trăng, dòng sông hay các loài hoa, MONO đều hướng người nghe đến một thế giới giàu chất thơ. Thay vì để từng bài hát đứng riêng như những đĩa đơn, Mỹ Điệu Ca khuyến khích người nghe trải nghiệm toàn bộ album để cảm nhận rõ hơn mạch cảm xúc mà nghệ sĩ muốn truyền tải.

Sự chỉn chu ấy còn được thể hiện ở phần sản xuất âm nhạc. Album khai thác nhiều chất liệu khác nhau như Alternative Pop, R&B, Ballad hay những màu sắc Jazz pha giao hưởng, tạo nên một bảng màu khá đa dạng nhưng vẫn giữ được tinh thần xuyên suốt.

Album mở đầu với chương Khởi Điệu, tái hiện những rung động đầu tiên của tình yêu bằng cảm giác trong trẻo, nhiều hy vọng và một hành trình còn rộng mở như khối gỗ thô đang chờ được hoàn thiện.

Trong đó, Công Tử Văn Thơ hoàn thành trọn vẹn vai trò của một khúc dạo đầu, đặt nền móng cho toàn bộ hành trình cảm xúc của album. Ca khúc phác họa rõ hình tượng "công tử" mà MONO theo đuổi, đồng thời mở ra không gian âm nhạc vừa lãng mạn, vừa giàu chất tự sự, tạo tiền đề để các ca khúc tiếp theo tiếp tục khai thác những lát cắt khác nhau của tình yêu và nội tâm. Trên nền Alternative Pop pha R&B mang hơi thở hiện đại, MONO vẫn giữ được mạch ca từ giàu tính văn chương, biến ngôn ngữ thành chất liệu kể chuyện và kết nối xuyên suốt toàn bộ dự án.

Nếu Chạm Tình khắc họa khoảnh khắc hai người dần xích lại gần nhau bằng những cảm xúc nhẹ nhàng, gần gũi, thì Lưu Ly mang lại cảm giác vụn vỡ trước thời khắc chia ly, khi tình yêu chỉ còn được lưu giữ qua ký ức. Sự đối lập ấy cũng phản ánh rõ tinh thần "Biến Điệu" mà chương này theo đuổi: Tình yêu luôn vận động, đổi thay và không ngừng chuyển hóa qua từng cung bậc cảm xúc.

Khép lại album, Dòng Sông - Điệu Nghệ tạo nên màu sắc khác biệt so với phần lớn các ca khúc trước đó. Thay vì tiếp tục kể một câu chuyện tình, bài hát khép lại hành trình bằng góc nhìn vừa triết lý vừa hóm hỉnh của một người đã đi qua đủ những thăng trầm để chọn cách thanh thản "cưỡi mây", mặc thế gian đổi dời.

Việc kết hợp những chất liệu mới khiến ca khúc trở thành điểm kết đáng chú ý, đồng thời cho thấy MONO sẵn sàng thử nghiệm nhiều hướng đi trong cùng một dự án thay vì giữ một màu sắc xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Bên cạnh phần âm nhạc, Mỹ Điệu Ca cũng phản ánh sự thay đổi trong cách MONO dùng giai điệu để kể chuyện. Thay vì đặt trọng tâm vào khả năng tạo hit của từng bài hát, dự án được xây dựng như một chỉnh thể với mở đầu, chuyển biến và kết thúc rõ ràng. Cách triển khai này giúp album có bản sắc riêng và cho thấy sự đầu tư của nam ca sĩ vào trải nghiệm nghe tổng thể.

Dẫu vậy, việc theo đuổi một chủ đề xuyên suốt cũng khiến Mỹ Điệu Ca có những điểm còn chưa thật sự trọn vẹn. Ở một số ca khúc, lớp ca từ dày đặc hình ảnh và chất liệu văn chương đôi lúc lấn át giai điệu. Phần phối khí liên tục biến đổi để mở rộng không gian âm nhạc, trong khi cách xử lý giọng của MONO vẫn giữ màu sắc khá ổn định xuyên suốt khiến một số bài hát chưa tạo được sự khác biệt rõ nét.

Mỹ Điệu Ca nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ tư duy làm album chỉn chu, concept xuyên suốt và cách kể chuyện giàu chất thơ.

Nhìn tổng thể, Mỹ Điệu Ca là bước tiến đáng ghi nhận của MONO trong tư duy sản xuất âm nhạc. Dự án cho thấy sự nghiêm túc trong việc xây dựng một tác phẩm có chủ đề, đầu tư vào trải nghiệm nghe trọn vẹn và sẵn sàng thử nghiệm nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau. Dù vẫn còn những điểm có thể tiếp tục hoàn thiện, album vẫn đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển của MONO, đồng thời cho thấy nỗ lực của nam ca sĩ trong việc định hình màu sắc âm nhạc cá nhân.