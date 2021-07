MONSTAR khiến fan "rưng rưng" khi tung ca khúc mở màn cho album chia tay

HHT - Tối 30/7, MONSTAR phát hành ca khúc đầu tiên nằm trong full digital album Over The Moon. Một bản intro với giai điệu ngọt ngào, dịu êm, mở đầu cho album khép lại hành trình của nhóm.

Theo đó, ca khúc over the moon với 4 câu hát tiếng Anh đầy ý nghĩa được viết bởi Nhà sản xuất Aiden: “Whenever I'm feeling blue. You always know what to do. Yeah babe it's true. I'm over the moon for you".

Đây chính là món quà âm nhạc mà 5 chàng trai của MONSTAR dành tặng MOONEE (tên fanclub của MONSTAR). Phần intro như lời cám ơn gửi tới người hâm mộ đã luôn ở bên nhóm trên hành trình nhiều khó khăn, trắc trở. Những khi buồn bã, đau khổ, sự hiện diện của MOONEE đã giúp MONSTAR mạnh mẽ và thăng hoa trong âm nhạc.

“Feeling blue" cũng là lời tỏ bày cảm xúc đến từ MONSTAR qua ca khúc over the moon. Bởi đằng sau hình ảnh vui vẻ, tích cực và có phần hài hước trong mắt khán giả, MONSTAR cũng phải trải qua những nỗi buồn trong 5 năm đồng hành cùng nhau.

Đặc biệt, ca khúc over the moon còn gây ấn tượng bởi màn hòa giọng êm dịu từ 5 thành viên Grey D, Nicky, Key, J và Zino. Tại thị trường V-pop hiện đại, có lẽ rất lâu rồi khán giả mới được thưởng thức màn hòa giọng từ một nhóm nhạc trẻ.

Trước MONSTAR, từng có hai nhóm “đàn anh" rất thành công trong phần hòa giọng ở những ca khúc là AC&M và M4U. Bên cạnh over the moon, MONSTAR cũng từng thể hiện màn hòa giọng ấn tượng trong ca khúc có hẹn với thanh xuân hay tình yêu chậm trễ.

Bản intro over the moon được phát hành dưới dạng Lyric Video nhưng vẫn có phần hình ảnh hướng về concept chung của album. Cuối Lyric Video over the moon còn xuất hiện chòm sao Xử Nữ, chính là ngày thành lập nhóm MONSTAR (6/9) và MOONEE (15/9).

Trước đó, MONSTAR đã xác nhận sau khi phát hành Album Over The Moon, nhóm sẽ chính thức tan rã. Mỗi thành viên sẽ theo đuổi con đường sự nghiệp riêng.