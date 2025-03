Một anh trai thường vắng mặt tại các sự kiện Anh Trai "Say Hi", fan nói gì?

HHT - Nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra, có một nhân vật trong dàn Anh Trai "Say Hi" thường xuyên vắng mặt trong các sự kiện hậu chương trình. Tại các buổi quảng bá phim tài liệu, anh trai này cũng không xuất hiện.

Sau 1 tuần ra mắt, phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng đạt doanh thu 12,3 tỉ đồng, lọt Top 2 phim concert có doanh thu cao nhất phòng vé Việt (theo Box Office Việt Nam).

Tại buổi họp báo ra mắt phim, các Hi Mom, Hi Dad hụt hẫng với sự vắng mặt của 7 "anh trai": Quang Trung, Anh Tú Voi, Tage, Song Luân, Lou Hoàng, Isaac và Quân A.P. Đặc biệt, Tage cũng không xuất hiện trong các màn "xé túi mù", giao lưu trực tiếp với người hâm mộ tại rạp.

Trước đó, rapper Gen Z cũng ít xuất hiện tại các sự kiện ra mắt sản phẩm của dàn Anh Trai "Say Hi" sau khi chương trình kết thúc.

Theo phần đông người hâm mộ, với xuất phát điểm underground, Tage thuộc tuýp hướng nội và ít tham gia các sự kiện. Đồng thời, giai đoạn quảng bá phim tài liệu trùng với thời điểm ca khúc mới - Cam Giac An của Tage ra mắt. Do đó, việc Tage bận rộn với dự án cá nhân và ít xuất hiện với dàn Anh Trai "Say Hi" là điều dễ hiểu.

Dừng chân sớm sau live stage 2 ở Anh Trai "Say Hi", Tage vẫn để lại ấn tượng lớn trong lòng khán giả. Đằng sau vẻ ngoài gai góc là Tage ấm áp, dễ khóc và siêng "tấu hài" với các anh trai còn lại.

Nam rapper cũng nhận về tình cảm lớn từ "anh Sinh": "Ban đầu, tôi nghĩ có thể mình không thể làm việc được với Tage. Sau này, tôi thay đổi. Tôi muốn cố gắng luôn phần của em mình, để hai anh em có thể cùng đứng chung sân khấu chung kết".