Một Hà Nội thật xinh những ngày Xuân tới: Diện áo dài đi chợ Tết, chụp ảnh cùng hoa đào

HHT - Vào những ngày cuối năm, Hà Nội lắng đọng và chậm rãi thường ngày trở nên tấp nập và hối hả hơn. Hãy cùng theo chân sứ giả nhà Hoa tại đầu cầu Hà Nội khám phá Thủ đô những ngày cận Tết nha!

Thú vui của người sành “điệu”

Hà Nội đón Tết với không khí se lạnh nên sẽ rất thích hợp để teen diện những bộ áo dài vừa điệu đà vừa thanh lịch. Cứ tới tháng 11, 12 hằng năm, cư dân Thủ đô lại "bật mood" săn lùng vải và chọn mặt gửi vàng những tay thợ tài. Vải áo dài thường được bày bán tại các chợ vải, làng lụa, một chiếc áo dài chuẩn xinh sẽ được thợ may “nhào nặn” từ vài tuần đến vài tháng.

“Tết năm nào cũng vậy, mẹ sẽ rủ rê mình đi may áo dài đôi. Nhưng mà năm nay mình muốn chơi trội một xíu nên thay vì chọn vải lụa như thông thường, hai mẹ con quyết định chơi lớn với vải nhung đỏ. Nói chung là áo dài đặt may vẫn đẹp hơn rất nhiều với áo dài may sẵn”, bạn Thu Trang (trường THPT Lê Văn Thiêm, Hà Nội) chia sẻ.

Những bạn nào theo phong cách “hoa hậu vườn trường” có thể sắm cho mình một bộ truyền thống với cổ cao hoặc cổ tròn đúng kiểu girl phố cổ. Hoặc nếu bạn là một fan của áo dài cách tân thì một bộ áo dài với tà ngắn phối cùng với váy xếp tầng cũng cực “keo lỳ tái châu”.

Gợi ý tiệm may “nhà làm” 1. Nhà may gia truyền Vinh Trạch - 23 Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm. 2. Cửa hiệu Mỹ Hào - 82 Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm. 3. Tiệm may Phan Hải - 43 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng. Hầu bao: Dao động từ 500 cành đến 2 triệu tùy vào tay nghề.

Tổng hành dinh “đồ ăn sẵn”

Ở Thủ đô, có một khu chợ “nhà giàu” nổi tiếng bởi độ chất và tinh tuyển đến từ những món ăn truyền thống. Đó là chợ Hàng Bè, chợ nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm phố cổ Hà Nội, là nơi giao giữa ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên và tuyến phố Gia Ngư. Chỉ cần dạo một vòng quanh chợ là teen đã có thể sắm đủ thứ đồ Tết.

“Suốt 5 năm nay, mình và bà luôn có thói quen đi chợ Hàng Bè những ngày cận Tết. Chợ nổi tiếng nhất với món cá kho được nêm nếm gia vị chuẩn chỉnh, có màu sắc bắt mắt và đặc biệt là cực “đưa” cơm. Tuy nhiên, vì gần Tết nên chợ rất đông, mình phải xếp hàng khá lâu mới mua được đồ. Mình nghe nói vào những ngày này, những tiểu thương ở đây có thể bán được khoảng hơn 500 kg cá kho/ ngày”, bạn Hồng Vân (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tiết lộ.

Khi tới chợ, người mua sẽ tìm được những món ăn không quá khó làm nhưng để ngon được như ở đây thì ít nơi có được. Đó là cá kho, thịt kho dừa, tôm nõn rim, mắm tép chưng, ngồng cải muối hay thậm chí gà luộc, canh bóng thả... Người ta thường hay nói đùa với nhau rằng: “Tới chợ Hàng Bè thì nhắm mắt cũng mua được đồ ngon”.

Nếu những món ăn mặn tại chợ Hàng Bè luôn được lòng dân Hà thành thì ô mai phố Hàng Đường cũng là một món đồ must have trong khay bánh mứt Tết của cư dân Thủ đô. Trước kia, khi nhắc tới ô mai người ta chỉ nghĩ tới mơ, mận, nhưng ngày nay có tới hơn 100 loại ô mai làm từ những loại quả khác nhau, tuy mỗi loại có một hương vị đặc trưng riêng nhưng đều có điểm chung là màu sắc đẹp và trông rất ngon mắt.

“Chỉ cần nhắc tới ô mai là mình lại ứa nước miếng. Ăn ô mai đúng chuẩn là phải ăn nhấp nháp từng chút một, khi đó vị đậm đà sẽ lắng đọng nơi đầu lưỡi còn cuống họng lại có vị ngọt dịu rất dễ chịu. Khi ăn hết thịt quả, hạt ô mai được ngậm cho hết vị, có nhiều người còn có sở thích cắn vỡ hạt để cảm nhận vị bùi bùi, đăng đắng của hạt mơ”, bạn Thục Anh (trường THPT Xuân Phương, Hà Nội) xuýt xoa khi nhắc đến món ăn vặt yêu thích.

Vào những ngày cuối năm, nơi đây tấp nập người qua lại để mua món quà nổi tiếng đất kinh kì. Ngoài ô mai, những cửa tiệm tại đây còn bày bán những món quà thuần Việt khác nhau chè, bánh khảo, bột sắn...

“Chở Tết” về nhà

Tết sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu sắc hương của cành đào, cây quất. Vườn đào Nhật Tân và làng quất Quảng Bá là hai địa điểm thường xuyên tới lui của hội “sành cây”. Tùy vào độ chịu chi của từng khách mà vườn sẽ có những thế cây phù hợp với từng giá tiền, có những cây lên tới hàng triệu, chục triệu. Đặc biệt, nếu là thành viên yêu cây lâu năm, bạn sẽ biết việc tới vườn sớm vừa giúp gia tăng cơ hội tậu dáng cây đẹp, vừa dễ “ngã giá” với người bán.

Bạn Hương (trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ về trải nghiệm tới vườn đào: “Đào ở đây được chăm trong suốt một năm trời nên bông nào bông nấy đều rất to, cánh dày. Quất thì trĩu cành, được uốn tỉa, tạo kiểu cực khéo léo. Đi theo bố tới vườn mình cũng học được một số chiêu trả giá siêu đỉnh, có cơ hội mình sẽ áp dụng thử”.

Không chỉ tới tậu cây, teen còn theo chân bố mẹ đến vườn để sáng tạo những “pô” hình chất lượng. Màu sặc sỡ của đào bích, màu phớt hồng của đào phai tạo nên một background siêu xịn sò để teen sống ảo.