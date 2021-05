Một phần tên lửa của Trung Quốc sắp rơi “mất kiểm soát”: Khi nào sẽ rơi và rơi xuống đâu?

HHT - Một tầng tên lửa rất lớn của Trung Quốc đang bay “mất kiểm soát” và khả năng lớn là nó sẽ rơi xuống Trái Đất. Thông tin này đang khiến rất nhiều người lo ngại, vì nếu nó rơi xuống khu dân cư thì hậu quả sẽ không nhỏ. Vậy giới khoa học đang dự đoán thế nào về vụ việc này?

Nhiều nhà khoa học đang cố gắng theo dõi một tầng từ chiếc tên lửa của Trung Quốc sắp rơi “không kiểm soát”. Đây là tầng nặng 21 tấn từ chiếc tên lửa Long March 5b của Trung Quốc. Trung Quốc đã phóng tên lửa này để phục vụ cho việc xây dựng một trạm vũ trụ của họ.

Tuy nhiên, thay vì rơi xuống một vị trí đã định trước ở đại dương, thì tầng này của Long March 5b bỗng nhiên bắt đầu lượn vòng quanh Trái Đất, hoàn toàn mất kiểm soát.

Theo các nguồn tin từ các trang thông tin vũ trụ và khí tượng SpaceNews, Weatherboy…, thì tầng tên lửa đang mất kiểm soát đó sẽ rơi xuống Trái Đất trong tuần này, có khả năng là ngay trong nửa đầu của tuần.

Tầng tên lửa này dài khoảng 30 mét, rộng gần 5 mét, tức là bằng khoảng 2 chiếc xe buýt lớn, đỗ thành hàng đôi. Khi rời khỏi quỹ đạo, nó có thể bị cháy trong khí quyển của Trái Đất. Nhưng vì nó to như vậy nên có thể sẽ không cháy hết, mà tạo thành những mảnh vỡ lớn. Thực tế, những mảnh “rác vũ trụ” như vậy thường rơi xuống đại dương, do phần lớn bề mặt Trái Đất là đại dương. Nhưng không ai nói chắc chắn được điều này, và nếu những mảnh tên lửa đó rơi vào khu dân cư thì sẽ rất nguy hiểm.

Holger Krag, người đứng đầu Văn phòng Chương trình An toàn Vũ trụ của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, nói: “Luôn rất khó để đánh giá số mảnh vỡ và khối lượng còn lại của chúng (sau khi bị cháy trong khí quyển) nếu không biết rõ thiết kế của vật thể. Nhưng thường thì còn khoảng 20 - 40% khối lượng gốc của vật”. Vậy tức là, có thể sẽ còn khoảng 4 - 8 tấn mảnh vỡ của tầng tên lửa nói trên có thể rơi xuống Trái Đất, còn các mảnh to đến chừng nào thì không ai biết.

Đường bay của thân tên lửa quanh Trái Đất đưa nó đi “xa hơn một chút về phía Bắc so với New York, Madrid và Bắc Kinh, và xa hơn một chút về phía Nam so với miền Nam Chile và New Zealand”, theo Andrew Jones, tác giả chuyên theo dõi các chương trình vũ trụ của Trung Quốc. Tức là, khả năng lớn là tầng tên lửa sẽ rơi ở bất kỳ đâu trong khoảng này. Tuy nhiên, vì đã gọi nó là “mất kiểm soát” nên cũng không thể chắc chắn nó có bay và rơi ra chỗ khác không.

Hiện phía Mỹ cho biết, họ đang theo dõi tác động tiềm năng của vụ việc tầng tên lửa rơi này. Nhưng vì nó đang bay hỗn loạn như vậy nên các chuyên gia của Mỹ cho rằng, họ chỉ có thể biết là nó sẽ rơi chính xác xuống đâu vào thời điểm 1 - 2 tiếng trước khi nó tiếp đất. Mà vì nó di chuyển với tốc độ hơn 24.000km/ giờ, nên nếu nó rơi vào khu dân cư thì cũng không biết là mọi người có kịp sơ tán không.

Thục Hân