Một thí sinh show sống còn "Vote For Five" viết tâm thư, bất ngờ xin rút khỏi chương trình

HHT - Là một trong những cái tên được yêu thích tại "Vote For Five" nhưng mới đây, thí sinh Phạm Tường Duy chính thức xin rời khỏi chương trình vì lý do sức khỏe.

Tường Duy tiết lộ tình hình sức khỏe không ổn định khiến anh phải rời cuộc thi. Nam thí sinh cho biết, khi tham gia chương trình, anh gặp các bệnh về đường hô hấp, sụt cân và mất sức khi luyện tập. Sau khi nhận thấy tình trạng sức khỏe không ổn, Tường Duy đi khám và kết quả là anh gặp vấn đề về đường hô hấp, dạ dày và mắc một số bệnh nền khác.

Trước đó, trong tập 8 Vote For Five, Tường Duy mắc phải nhiều lỗi khiến hai mentor Isaac và Trúc Nhân “không thể chấp nhận được” như quên lời, nhảy loạng choạng, mất tập trung. Một phần lý do khiến anh mắc lỗi là vì vấn đề sức khoẻ. Do đó, thí sinh sinh năm 1999 quyết định rút lui để không gây ảnh hưởng đến các thành viên khác.

"Duy sốc và buồn lắm và Duy biết những người ủng hộ mình, những người đã bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để vote cho Duy cũng sẽ buồn và hụt hẫng, Duy xin lỗi vì đã phụ lòng tin yêu của mọi người thời gian qua. Duy cảm thấy rất có lỗi khi không là một Phạm Tường Duy tốt nhất để cống hiến trên sân khấu Vote For Five” - Tường Duy chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Tường Duy bày tỏ, trong quá trình tham gia Vote For Five, anh luôn cố gắng hết mình để mỗi lần xuất hiện sẽ là một lần ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Anh chàng luôn cảm thấy may mắn khi được cùng team đứng trên sân khấu biểu diễn, cùng lắng nghe tràng pháo tay của khán giả.

Tường Duy kể thêm: “Suốt chặng hành trình ở Vote For Five, Duy hay lo lắng không biết mình đã làm đủ tốt chưa, có phụ sự kỳ vọng của khán giả hay không… Vậy mà những khi Duy kiệt sức nhất, mỏi mệt nhất thì chính những tình cảm mà các bạn dành cho Duy là nguồn động lực cũng như sức mạnh để Duy có thể vượt qua những khó khăn ấy..."

Trong tâm thư, Tường Duy cũng gửi lời cảm ơn ê-kíp chương trình đã tạo điều kiện cho anh có các trải nghiệm khó quên. Đồng thời, giọng ca 9x cũng hứa hẹn sẽ trở lại thời gian tới.

“Nếu không có mọi người, đã không thể có một Phạm Tường Duy ngay hôm nay. Duy không dám hi vọng bạn sẽ tiếp tục yêu mến Duy sau ngày hôm nay. Nhưng nếu bạn vẫn ở đây, thì Duy hứa sau khi hồi phục sức khỏe Duy sẽ trở lại và là một Tường Duy thật mới, thật năng lượng để xứng đáng với sự tin yêu mà mọi người đã dành cho Duy" - Tường Duy nhấn mạnh.