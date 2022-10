Mùa Halloween, teen hào hứng vừa hóa trang vừa làm bánh và điều chế vắc-xin chữa zombie

HHT - Mùa lễ hội Halloween này, một số địa điểm dành cho giới trẻ trên địa bàn TP.HCM đã diễn ra những buổi học thú vị như điều chế vắc-xin chữa zombie vô cùng bí ẩn. Cùng nhà Hoa “đột nhập” xem có gì ở bên trong nhé!

Điều chế vắc-xin chữa zombie

The Open Space là một không gian workshop, thường xuyên tổ chức các buổi làm bánh, nấu các món Á - Âu vô cùng thích hợp với hội mê nấu nướng. Nhân dịp lễ Halloween này, The Open Space “chơi lớn” khi kết hợp giữa workshop làm bánh với những trải nghiệm nhập vai theo concept zombie cực ma quái. Teen sẽ được hướng dẫn làm những chiếc bánh The Slanted Vaccine để “hóa giải lời nguyền” cho những zombie tại ngôi nhà Slanted rùng rợn.

Bạn Kiều Minh Hùng (Quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Tới tham gia làm bánh mà giật mình luôn vì thấy mấy bạn nhân viên hóa trang siêu thiệt. Ngay lối vào còn giăng dây phong tỏa khiến mình cũng vừa hào hứng vừa sợ sợ một chút”.

Vừa bắt đầu buổi workshop, các “người nhà” của TOS đã được chiều chuộng hết mực bằng một bàn teabreak với đủ các món ăn kỳ dị, bắt mắt. Khai vị với ly Soda Máu, mỳ Ý Mắt Ma và 7749 món ngọt khác như Bánh Ngón Tay, Bánh kem Nghĩa Địa…

Sau khi đã thưởng thức xong, teen được mặc tạp dề và bắt đầu “chế tạo” bánh vắc-xin ngọt ngào với các công đoạn đơn giản, ai cũng có thể làm được. Trong khi làm bánh và chờ cho bánh đông, các bạn còn được tham gia các trò chơi nhỏ và cuối cùng là vote để chọn ra chiếc bánh xinh xắn nhất.

Bên cạnh bánh ngon, người tham gia còn được tặng kèm voucher cho những buổi workshop kế tiếp. The Open Space có những hoạt động làm bánh phù hợp với từng sự kiện, mùa lễ như Noel, Valentine nữa đó!

Handmade hệ sinh thái trong bình thủy tinh

Nếu có hứng thú đến cụm từ Terrarium hay loại hình nghệ thuật “kiến tạo hệ sinh thái trong chiếc bình” thì bạn đừng nên bỏ qua workshop này nhé!

Workshop mùa này có chuyên đề Halloween ma quái kỳ dị nhưng không kém phần đáng yêu, giới thiệu đến các bạn ba mẫu bình terrarium. Tùy vào độ khéo tay và sở thích riêng của bạn mà bạn có thể lựa chọn mẫu bình phù hợp để thỏa sức trang trí. Không chỉ dành cho các bạn mới bắt đầu làm quen terrarium, workshop còn dành cho những ai đã có kinh nghiệm và muốn thử sức với mẫu bình phức tạp hơn.

Đến đây, teen sẽ được tự tay trồng nên những chiếc cây mini trên các tầng sỏi, đất và đá để sáng tạo nên một hệ sinh thái thu nhỏ. Để mang đến không khí phù hợp Halloween, workshop còn cung cấp cho bạn những bức tượng chibi hình bí ngô ma quái, yêu tinh lửa, yêu tinh... ngộ nghĩnh và thậm chí là đáng yêu để trang trí bên trong bình.

Ngoài học cách “kiến tạo” hệ sinh thái handmade, Komori Terrarium còn “chăm sóc” bạn khi mời bạn thưởng trà, ăn bánh và lắng nghe các hướng dẫn thiết kế bình terrarium rất tỉ mỉ từ các nghệ nhân. Đặc biệt, sau khi teen đã hoàn thành chiếc bình hệ sinh thái của mình, bạn sẽ được mang về kèm vé bảo hành thời hạn một tháng cũng như hướng dẫn chăm sóc trọn đời từ Komori.