Mưa to khả năng chỉ xuất hiện ở khu vực miền núi, cuối tuần Hà Nội vẫn tiếp tục oi nóng

HHT - Từ ngày 15/6, nắng nóng có xu hướng dịu dần tại một số nơi khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, cuối tuần này Hà Nội vẫn oi nóng, mưa dông chỉ xuất hiện rải rác.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 14/6, nắng nóng tiếp diễn ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình. Mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Đáng lưu ý đến đêm 14/6, mưa dông nhiều khả năng quay trở lại miền Bắc, tập trung ở vùng núi và trung du. Tình trạng này duy trì hai ngày cuối tuần, tổng lượng mưa có thể lên đến 40-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng.

Do mưa dông xuất hiện, nắng nóng có xu hướng dịu dần từ ngày 15/6. Dù vậy, người dân đề phòng mưa đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh vùng núi nguy cơ sạt lở, trong khi ngập úng có thể xảy ra ở vùng trũng, thấp, đô thị. Những nơi khác vùng đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa ít hơn, phổ biến 20-40mm.

Theo dự báo Hà Nội chỉ xuất hiện mưa rải rác vào dịp cuối tuần. Thời tiết chủ đạo là nhiều mây, mức độ oi nóng hạ nhiệt nhưng vẫn có những khoảng nắng ráo gián đoạn trong ngày.

Trong khi đó, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn từ Thanh Hóa đến Bình Thuận trong hai ngày tới với cường độ cao. Mức nhiệt có thể lên đến 36-39 độ C, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Dự báo về xu thế nhiệt độ trong nửa cuối tháng 6, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, riêng khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.