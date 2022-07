Muốn bênh vực Á hậu Kim Duyên nhưng Hoàng My, CEO Bảo Hoàng lại "đổ thêm dầu vào lửa"?

HHT - Những người bạn thân thiết với Á hậu Kim Duyên như Á hậu Hoàng My, CEO Trần Việt Bảo Hoàng đã lên tiếng bênh vực Kim Duyên sau câu trả lời nhầm lẫn về nhân vật hoạt hình Disney. Hai nhân vật này nói gì mà cư dân mạng càng phản ứng mạnh hơn?

Ngay sau khi phát hiện mình trả lời nhầm lẫn khi trò chuyện với MC của chương trình Supra Chat thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, Á hậu Kim Duyên đã lên tiếng xin lỗi khán giả và giải thích rằng cô không nghe rõ câu hỏi của MC. Chính vì thế mà Kim Duyên mới gọi tên mèo máy Doraemon khi nói về nhân vật Disney mà mình thích nhất.

Khi thấy cư dân mạng lên tiếng chê trách Kim Duyên mắc phải sai sót khó đỡ về những kiến thức phổ biến tưởng như ai cũng biết, những người thân thiết với nàng Á hậu nhanh chóng lên tiếng bênh vực. Đầu tiên là Á hậu Hoàng My khi cô tự nhận rằng đến năm 18 tuổi mới đến rạp xem phim. Và nếu Hoàng My không đi học về điện ảnh thì cũng không biết sự khác nhau giữa hoạt hình Nhật Bản và hoạt hình Disney.

Á hậu Hoàng My cho rằng không ai biết được mọi thứ trên thế giới nếu đó không phải lĩnh vực họ quan tâm. Nên chuyện nhầm lẫn của Kim Duyên không có gì to tát, và Hoàng My vẫn luôn ủng hộ đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

CEO Trần Việt Bảo Hoàng của công ty đang quản lý Kim Duyên tất nhiên cũng không đứng ngoài cuộc. Dưới bài đăng xin lỗi của nàng Á hậu, CEO Bảo Hoàng cho rằng Kim Duyên không sai khi không biết về nhân vật Disney, bởi thế hệ 9X đời đầu ở Việt Nam khá xa lạ với hoạt hình Disney. Bản thân Bảo Hoàng tuy biết về nhiều nhân vật hoạt hình nhưng sẽ không biết chắc chắn nhân vật nào của hãng nào.

Chính vì thế mà Bảo Hoàng thấy Kim Duyên không có lỗi khi trả lời sai và nhắn nhủ nàng Á hậu cứ bình tĩnh để thi tiếp. Có thể thấy cả đàn chị Hoàng My lẫn CEO Bảo Hoàng đều ra tay bảo vệ và động viên tinh thần Kim Duyên, nhưng lý lẽ mà hai người đưa ra lại không thuyết phục được cư dân mạng.

Nhiều khán giả cho rằng Á hậu Hoàng My hay CEO Bảo Hoàng nên thẳng thắn chấp nhận thiếu sót của Kim Duyên để cùng rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức nhiều hơn cho đại diện Việt Nam trước khi tham gia những cuộc thi sắc đẹp quốc tế sau này. Còn nếu các cộng sự thân thiết của Kim Duyên vẫn cho rằng cô không sai, nhầm Doraemon sang nhân vật Disney là chuyện bình thường thì không chỉ Kim Duyên mà các nàng hậu khác sẽ rất khó nhận ra thiếu sót của mình để cố gắng hoàn thiện mình hơn.