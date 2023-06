“Muốn Gặp Anh” bản Hàn: Ahn Hyo Seop đẹp trai không kém Hứa Quang Hán

HHT - Bản phim remake “Muốn Gặp Anh” của Hàn Quốc đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Ahn Hyo Seop đẹp trai không kém “nam thần Đài Loan” Hứa Quang Hán.

Sau một thời gian chờ đợi, bộ phim A Time Called You do “chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop và “Vincenzo” Jeon Yeo Been đảm nhận vai chính đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên.

Đây là bộ phim Hàn Quốc remake từ siêu phẩm truyền hình Đài Loan Muốn Gặp Anh (tên tiếng Anh: Someday or One Day). Ở phiên bản gốc, Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến đảm nhận vai chính. Với nội dung và diễn xuất xuất sắc, Muốn Gặp Anh bùng nổ khắp châu Á, đưa tên tuổi Hứa Quang Hán sang chương mới.

Bám sát nội dung của bản gốc, A Time Called You cũng kể về hành trình xuyên thời gian khi Han Jun Hee (Jeon Yeo Been) nhớ nhung người bạn trai đã qua đời. Cô thấy mình trở lại năm 1998 và gặp Nam Si Heon (Ahn Hyo Seop), một chàng trai có ngoại hình giống hệt người bạn trai đã qua đời của cô. Thêm nữa, cô thấy mình đang sống trong cơ thể một cô gái khác, có ngoại hình giống hệt cô nhưng không phải là cô.

Như các diễn viên chính trong bản phim gốc Muốn Gặp Anh của Đài Loan, Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been sẽ cùng lúc đóng hai vai. Ngoài Nam Si Heon - chàng trai nữ chính gặp ở năm 1998, Ahn Hyo Seop sẽ còn vào vai Goo Yeon Jun - người bạn trai đã qua đời của nữ chính.

Nữ diễn viên Jeon Yeo Been được kỳ vọng sẽ thể hiện diễn xuất tinh tế khi thể hiện cùng lúc hai cô gái là Han Jun Hee và Kwon Min Joo. Cả hai có khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược.

Cuối năm 2021, khi dự án A Time Called You mới công bố danh tính diễn viên tham gia, netizen Hàn đã bày tỏ lo ngại Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been thiếu cảm giác cặp đôi, một yếu tố quan trọng của phim tình cảm lãng mạn. Nhưng nay, theo những hình ảnh đầu tiên của phim được Netflix tung ra, có thể thấy những lo ngại đó hoàn toàn thiếu cơ sở.

Trong ảnh, có thể thấy Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been trao nhau ánh nhìn ngọt ngào, cả hai còn ôm nhau rất tình cảm. Ở các phim trước như Queen of The Ring, Dr. Romantic 2 và 3, Hẹn Hò Chốn Công Sở… có thể thấy khả năng tương tác với bạn diễn nữ của Ahn Hyo Seop rất mượt mà. Và dường như một lần nữa, trong A Time Called You, Ahn Hyo Seop cũng sẽ thành công tương tự khi kể một chuyện tình lãng mạn vượt qua các dòng thời gian.

A Time Called You chưa có thời gian lên sóng chính thức, nhưng chắc chắn sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay.

Một số hình ảnh của phim trong quá trình quay được netizen Hàn chia sẻ: