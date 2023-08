“Muốn Gặp Anh” bản Hàn chưa lên sóng đã bị chê: Diễn viên chính thiếu khí chất thanh xuân

HHT - Sau khi trailer “A Time Called You” ra mắt, nhiều netizen bình luận “Muốn Gặp Anh” phiên bản Hàn không ấn tượng như bản gốc của Đài Loan. Đặc biệt, hai diễn viên chính của Hàn thiếu khí chất thanh xuân, không bằng Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc mang tên A Time Called You (Thời Gian Gọi Tên Em) là phiên bản remake từ siêu phẩm Muốn Gặp Anh (Someday or One Day) của Đài Loan. Muốn Gặp Anh đã bùng nổ khắp châu Á, đưa tên tuổi Hứa Quang Hán vụt sáng cũng như khẳng định vị thế của Kha Giai Yến.

Mới đây, A Time Called You đã tung ra trailer, sẵn sàng lên sóng. Tuyến truyện chính của A Time Called You vẫn bám sát bản gốc, theo chân cô gái tên Han Jun Hee (Jeon Yeo Been) ngược dòng thời gian trở về năm 1998. Ở dòng thời gian này, cô gặp một chàng trai có ngoại hình giống hệt người bạn trai đã qua đời của cô ở hiện tại, nhưng tên anh ta lại là Nam Si Heon (Ahn Hyo Seop). Cô cũng nhận ra khi ngược dòng thời gian, cô tỉnh lại trong cơ thể của một cô gái có vẻ ngoài giống hệt cô, nhưng lại không phải là cô.

Với những gì trailer đã giới thiệu, A Time Called You lại nhận về nhiều chê bai hơn là khen ngợi. Màu sắc phim ố vàng, có lẽ mục đích là muốn gợi cảm giác xưa cũ, nhưng khán giả chỉ thấy cũ kỹ. Một số cảnh như lái xe máy trên đường đi học cũng được cho là “quá Đài Loan”, không phù hợp với văn hóa Hàn Quốc lắm. Nhưng bị phàn nàn nhiều nhất vẫn là bộ đôi diễn viên chính Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been.

Theo câu chuyện của Muốn Gặp Anh, bộ đôi diễn viên chính mỗi người phải đóng một lúc hai vai, và ở những mốc thời gian khác nhau các nhân vật của họ cũng phải có những biến chuyển phù hợp. Điều này đòi hỏi diễn xuất tinh tế của diễn viên, để khán giả có thể phân biệt được các nhân vật khác nhau trên màn ảnh.

Ở bản gốc Muốn Gặp Anh, Hứa Quang Hán và Kha Giai Yến đã thể hiện rất xuất sắc. Còn ở bản Hàn A Time Called You, trước mắt khán giả chưa thấy điều đó. Nhiều netizen “bất lực” bình luận rằng họ chẳng phân biệt được ai là ai và mốc thời gian đang là năm bao nhiêu dựa theo những gì đã xuất hiện trong trailer của A Time Called You.

Thêm một điểm trừ nữa của A Time Called You là bộ phim thiếu đi sự trẻ trung, tươi sáng ở một mốc thời gian cụ thể trong câu chuyện. Ở bản gốc Muốn Gặp Anh, khi nữ chính ngược dòng thời gian trở về quá khứ, cô sống trong thân phận của một nữ sinh trung học. Chàng trai có ngoại hình giống người yêu đã mất của cô cũng là một nam sinh trung học. Vì thế, một phần câu chuyện khi diễn ra ở giai đoạn này mang đậm không khí thanh xuân nổi bật và đáng nhớ.

Dù khi đảm nhận vai này, cả Hứa Quang Hán lẫn Kha Giai Yến đều đã “có tuổi”, nhưng bộ đôi vẫn toát ra vẻ trẻ trung, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở khí chất. Hứa Quang Hán trong chiếc áo sơ-mi trắng, cười rạng rỡ khiến bao người có cảm giác anh chính là nam thần của các nữ sinh thuở cắp sách đến trường. Kha Giai Yến dù đã hơn 30 tuổi khi đóng Muốn Gặp Anh, nhưng khán giả vẫn thấy cô vào vai nữ sinh 17 tuổi rất ngọt bởi đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống.

Ở bản Hàn A Time Called You, netizen bình luận rằng họ chỉ thấy ở Ahn Hyo Seop ánh mắt đờ đẫn cùng lối diễn một màu, còn Jeon Yeo Been lại có vẻ mỏi mệt của một người đã trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời chứ không phải là một nữ sinh.

Không khí chung của A Time Called You cũng bị nhận xét là thua xa bản gốc. Muốn Gặp Anh bí ẩn và lãng mạn, nhưng A Time Called You không hiểu sao lại khiến khán giả có cảm giác hơi sến. Dù bản Hàn còn chưa chiếu nhưng nhiều netizen đã tỏ ra không có niềm tin, bình luận rằng thà quay lại xem bản gốc còn hơn.

A Time Called You sẽ lên sóng vào 8/9 trên Netflix.