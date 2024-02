"Muốn Mãi Mãi Yêu" của Dương Tử - Phạm Thừa Thừa bị tẩy chay vì nghi có đường lưỡi bò

HHT - "Love 199 - Muốn Mãi Mãi Yêu" do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính hiện đã bị gỡ trên nền tảng phát sóng chính thức ở Việt Nam do nghi ngờ có xuất hiện đường lưỡi bò.

Muốn Mãi Mãi Yêu đang được cập nhật lần lượt trên nền tảng phát sóng ở Việt Nam thì bất ngờ bị tạm dừng với lý do: "Vì lý do kiểm duyệt, phim tạm ngưng phát sóng. Mong các bạn thông cảm theo dõi phim sẽ sớm quay trở lại sau khi hoàn tất kiểm duyệt nội dung". Những tập trước đó cũng biến mất không lý do.

Cư dân mạng suy đoán điều này có thể liên quan tới việc có xuất hiện đường lưỡi bò phi pháp, nghi là in trên quả địa cầu trong tập 9 của phim. Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, hàng loạt bình luận yêu cầu tẩy chay phim được để lại dưới các bài viết liên quan.

Chia sẻ với báo Tiền Phong, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đã nắm được thông tin và đang chờ phía ứng dụng gửi báo cáo chi tiết về phim.Cục Điện ảnh xác nhận thông tin ứng dụng VieON chủ động gỡ phim.

Muốn Mãi Mãi Yêu là bộ phim ngôn tình hiện đại được chuyển thể từ tiểu thuyết Tuổi 17 Bạn Thích Ai. Phim gồm 36 tập, kể về nhóm bạn cùng nhau lớn lên, nhưng vì áp lực cuộc sống mà dần trở nên xa cách. Dương Tử vào vai Hoàng Doanh Tử, người kết nối cả nhóm cùng tái ngộ trong đám cưới của Quan Siêu. Phạm Thừa Thừa vào vai Tưởng Dực, thanh mai trúc mã của Doanh Tử.

Sở hữu bộ đôi chính là hai cái tên có lượng fan cứng lớn giúp Muốn Mãi Mãi Yêu thu về nhiều quảng cáo, có được chú ý ban đầu lớn từ công chúng nhưng sớm đuối sức. Kịch bản không hấp dẫn, dàn diễn viên lệch nhịp và nhạt nhòa. Dương Tử bị chê quá già khi vào vai nữ sinh trung học.

Cô hợp với phong thái của Doanh Tử ở phiên bản trưởng thành, nhưng Cnet chê bai biểu cảm của cô trông lố lăng ở giai đoạn Doanh Tử học cấp Ba. Tệ hơn, khán giả cho rằng Dương Tử và Phạm Thừa Thừa không tạo được cảm giác cặp đôi. Nhân vật vốn là bạn bè đồng lứa nhưng ngoại hình nữ diễn viên lộ rõ khoảng cách tuổi tác với Phạm Thừa Thừa.

Nội dung kém hấp dẫn, lại cộng với tranh cãi sử dụng hình ảnh bản đồ phi pháp càng khiến Muốn Mãi Mãi Yêu mất điểm trong mắt khán giả Việt. Trước Muốn Mãi Mãi Yêu, một bộ phim khác của Hoa ngữ là - Hướng Gió Mà Đi do Vương Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính cũng bị gỡ khỏi các nền tảng phát sóng chính thức tại Việt Nam vì xuất hiện đường lưỡi bò.