MV mới của Chi Pu bất ngờ "bay màu" trên YouTube, thực hư thế nào?

HHT - Người hâm mộ đang không ngừng bàn tán về việc MV "Black Hickey" của Chi Pu bất ngờ biến mất khỏi YouTube.

Cụ thể, khi tìm kiếm tên MV Black Hickey trên YouTube, kết quả hiển thị chỉ là những đoạn clip reaction, teaser MV hoặc hậu trường quá trình thực hiện sản phẩm. Bên cạnh đó, trên kênh YouTube chính thức của Chi Pu, MV Black Hickey cũng đã "không cánh mà bay" khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xôn xao.

Tuy nhiên, khi truy cập vào liên kết từng được cô nàng chia sẻ trước đó, nhiều netizen nhận ra MV vẫn chưa được xoá hoàn toàn. Với dòng chữ "Đây là video riêng tư", người hâm mộ cho rằng MV Black Hickey đã được ê-kíp của Chi Pu chuyển sang chế độ riêng tư vì một lý do nào đấy.

Ngay lập tức, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng suy đoán lý do khiến Chi Pu phải "khoá vội" sản phẩm âm nhạc được cô nàng ấp ủ suốt 2 năm. Theo đó, khi MV chính thức ra mắt, Chi Pu đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều về loạt phân cảnh khá "xôi thịt", nhạy cảm nhưng lại không gắn nhãn giới hạn độ tuổi người xem.

Chia sẻ về vấn đề này trong buổi họp báo ra mắt MV, ê-kíp Chi Pu cho biết đã cân nhắc việc gắn nhãn. Tuy nhiên cuối cùng đã quyết định không gắn nhãn vì theo đánh giá nội bộ, MV Black Hickey "không có gì quá đáng vượt qua những tiêu chuẩn về thuần phong mỹ tục của người Việt Nam”.

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ còn cho rằng Chi Pu đang cổ xuý các hành động quấy rối nơi công sở qua loạt hành động khá táo bạo trong MV Black Hickey. Một số khác lại cho rằng, đây có thể là chiêu trò mới của ê-kip Chi Pu để lăng xê sản phẩm bởi sau nhiều ngày lên sóng, Black Hickey vẫn chưa đạt được thành công mạnh mẽ như các sản phẩm trước

Tuy nhiên hiện tại, Chi Pu và ê-kíp vẫn chưa có bất kì phản hồi nào về việc MV bất ngờ "bốc hơi".

Đây không phải lần đầu tiên các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Việt bị gỡ (hoặc được gỡ) trên YouTube với lý do chứa nhiều phân cảnh nhạy cảm, không phù hợp với khán giả đại chúng. Khi trước đó, MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP cũng đã từng bị buộc phải gỡ bỏ hoàn toàn.

Điều này tiếp tục "xoáy" sâu hơn vào bài toán "giới hạn người xem" trong các sản phẩm âm nhạc, cũng như cân bằng giữa mong muốn của nghệ sĩ và thị hiếu ngày càng được "tăng level" của khán giả.