MV mới của Miu Lê "bốc hơi" khỏi Top Trending âm nhạc của YouTube, chuyện gì đang xảy ra?

HHT - Ra mắt ngày 13/6, ca khúc “Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay” của cặp đôi Karik & Miu Lê nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và liên tiếp đạt được những thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày thống trị nền tảng YouTube, ca khúc này lại bất ngờ biến mất khỏi Top Music Trending.

Cụ thể, trên mục Top Âm nhạc Thịnh hành của YouTube Việt Nam, MV Ai Muốn Nghe Không của rapper Đen Vâu đang giữ Top 1. Trong khi đó, Yet To Come của BTS và Shay Nắnggg của Amee lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Đây đều là những ca khúc ra mắt cùng thời điểm với sản phẩm của Karik - Miu Lê và đạt được lượng view ổn định.

Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay tuy mất hút khỏi Top Âm nhạc thịnh hành của YouTube nhưng video toàn cảnh “đám cưới hụt” của Miu Lê và Karik lại đang “hạ cánh” tại Top 15. Bên cạnh đó, tại Top YouTube Trending của Việt Nam, ca khúc của bộ đôi này vẫn đứng hạng #1, vượt mặt Đen Vâu cùng 7 chàng trai nhà BTS. Hiện tại, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay đã đạt hơn 16 triệu view và vẫn đang tiếp tục tăng.

Trước loạt thành tích kì lạ này, các fan của cả Karik lẫn Miu Lê đều tỏ ra khá hoang mang và lo lắng. Nhiều người cho rằng, theo quy định, một kênh YouTube chỉ có thể có một sản phẩm lọt Top thịnh hành trong khi video họp báo của nữ ca sĩ lẫn MV đều “on top”. Có lẽ đây là lý do khiến MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay” bị loại khỏi bảng xếp hạng.