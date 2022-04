MV mới của Sơn Tùng M-TP có nguy cơ bị tạm ngừng phát hành, netizen nói gì?

HHT - Về MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết sẽ phối hợp và xử lý theo hướng tạm ngừng phát hành sản phẩm âm nhạc.

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV There's No One At All. Ngay sau khi lên sóng, MV đã nhanh chóng "gây bão" cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phần hình ảnh và nội dung trong MV There's No One At All đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, MV chứa những yếu tố bạo lực và thông điệp tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý giới trẻ.

Mới đây, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có những động thái đầu tiên về vấn đề này. Theo đó, Cục cho biết đang xem xét phối hợp và xử lý theo hướng tạm dừng phát hành MV There's No One At All.

Trao đổi với Zing News, ông Lê Quang Tự Do - Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) cho rằng hình ảnh trong MV có nội dung tiêu cực và gây tác hại lớn đến giới trẻ, nhất là trong bối cảnh nhiều người trẻ có vấn đề tâm lý sau đại dịch. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM xác nhận đã nắm rõ thông tin và đang họp bàn, phối hợp cùng các sở liên quan xem xét, đánh giá MV để có biện pháp phù hợp.

Thông tin này nhanh chóng tạo nên một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Phần đông khán giả ủng hộ quyết định tạm dừng phát sóng MV và cho rằng, Sơn Tùng M-TP là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn đến đại bộ phận giới trẻ. Vì thế, tinh thần và thông điệp trong There's No One At All truyền tải dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý giới trẻ, nhất là trong thời gian gần đây đã có nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra.

"Đúng rồi nên ngưng phát, khán giả của Tùng toàn thiếu nhi với trẻ chưa thành niên. MV có nhiều cảnh đánh nhau, tự sát như vậy là không được".

"Các bạn nên nhớ, chúng ta hành động hay đưa ra quyết định dưới rất nhiều tác động vô thức. Xem thì chưa muốn nhảy ngay nhưng nếu bình thường hoá hành vi này sẽ gây hậu quả khó lường lắm".

"Sơn Tùng là thần tượng của rất nhiều các bạn trẻ. Tuổi mới lớn nghe Sơn Tùng nhiều lắm. Những MV và hành động cuả Tùng sẽ ảnh hưởng đến rất lớn đến các bạn ấy. Nên dù chỉ 1 trẻ bắt chước theo đoạn cuối clip cũng là quá kinh hãi rồi, đúng không".

Tuy nhiên, không ít người trẻ bày tỏ sự đồng cảm trước thông điệp của MV There's No One At All. Theo đó, một số netizen cho rằng, sản phẩm âm nhạc này đã nói lên được tâm trạng và suy nghĩ của một bộ phận người trẻ dưới những áp lực học tập, thành tích, công việc,... nhưng không được sẻ chia - cảm giác "không có ai bên cạnh", đúng như tên bài hát "There's No One At All".

Bên cạnh đó, MV There's No One At All cũng là một trong số ít những sản phẩm âm nhạc Việt phản ánh rõ nét thực trạng bạo lực học đường và những khủng hoảng căn tính thường gặp trong giới trẻ ngày nay.

Chia sẻ quan điểm về MV There's No One At All, Gia Bảo (19 tuổi, TP.HCM) cho rằng: "Mình nghĩ người lớn cần chú trọng quan tâm đến cách giáo dục, yêu thương và đồng hành cùng người trẻ vượt qua những trở ngại tâm lý. Thay vì khẳng định loạt hành vi tiêu cực của người trẻ đều đến từ những tác động bên ngoài hay những sản phẩm giải trí như phim ảnh, âm nhạc".

Nội dung MV There's No One At All xoay quanh cuộc đời của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Dù đã rất nỗ lực để sống và học tập như người bình thường, song, cậu bé vẫn bị vùi dập bởi những lời chỉ trích, hành động bạo lực của những người xung quanh. Từ đó dẫn đến những hành vi "chống phá xã hội", phản ứng tiêu cực với mọi thứ và cuối cùng đã lựa chọn tự sát.