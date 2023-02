Mỹ Anh, Obito thẳng thật về cách đón nhận sự nổi tiếng và nỗi sợ "one hit wonder"

HHT - Xuất hiện trong chương trình "Sing & Share Show - Mở Triệu Ước Mơ", Mỹ Anh và rapper Obito lần đầu chia sẻ những tâm sự về ước mơ và hành trình khám phá bản thân.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, là con gái của cặp đôi nghệ sĩ tài năng và nổi tiếng diva Mỹ Linh - nhạc sĩ Anh Quân, ngay từ khi quyết định dấn thân vào đường âm nhạc, Mỹ Anh đã có ý thức về việc trước sau gì mình cũng trở thành người nổi tiếng.

Tâm sự cùng chương trình, Mỹ Anh chia sẻ: “Gia đình tôi cũng theo âm nhạc. Nên từ rất nhỏ em tôi cũng nhìn thấy được, khi mình theo còn đường này thì tôi sẽ trở thành một người được nhiều người biết đến. Chỉ là không ngờ việc ấy sẽ bắt đầu sớm đến như vậy”.

Mỹ Anh bắt đầu được công chúng chú ý nhiều hơn sau ca khúc Got You. Ở thời điểm đó, cô nàng không đặt nặng kỳ vọng về thành công hay lượt view. Nhưng một cách nhẹ nhàng, khán giả yêu nhạc hưởng ứng và thừa nhận Mỹ Anh trong vai trò ca sĩ - nhạc sĩ.

“Tôi cũng không có suy nghĩ rằng mình sẽ phải đạt được bao nhiêu người nghe. Chỉ muốn chia sẻ âm nhạc. Thật may mắn là thời điểm đó, mọi người cũng đón nhận sản phẩm đấy (Got You) của tôi” - Mỹ Anh cho hay.

Cùng độ tuổi với Mỹ Anh khi bắt đầu nổi tiếng (17 tuổi), rapper Obito bị vướng vào nỗi sợ hãi vô hình mang tên “One hit wonder” - ca sĩ chỉ có duy nhất một tác phẩm thành công. Đây là trường hợp ám ảnh với rất nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là với người trẻ có thành công bất ngờ.

“Đó là áp lực mà công chúng đặt lên đôi vai của Obito. "Simple Love" là một thành công quá lớn so với tôi khi ở độ tuổi đấy. Giống như sau một đêm, mọi thứ đều thay đổi. Áp lực dữ dội, khi phải tìm cách để sản phẩm sau phải hơn sản phẩm trước” - Obito chia sẻ.

Không tìm được ai để chia sẻ, tâm sự, cho dù bên cạnh có rất nhiều bạn bè, những người anh lớn dìu dắt, Obito quyết định gác lại mọi thứ để bỏ về quê: “Tôi đã trở lại chính căn phòng cũ mà tôi vẫn ngồi viết nhạc. Để suy nghĩ bản thân mình là ai, mình cần gì, mình muốn hình ảnh của mình trong mắt mọi người thế nào. Thời điểm đó, tôi quyết định làm album, thay đổi tư duy âm nhạc. Từ khoảnh khắc đó tôi thấy mình không còn bị áp lực nữa”.

Tung hứng ăn ý cùng host Dustin Phúc Nguyễn, Mỹ Anh và rapper Obito còn trải lòng với khán giả về những câu chuyện về âm nhạc, về mạng xã hội, về tính cách thật ngoài đời trái ngược với tính cách âm nhạc…

Ví dụ như Mỹ Anh luôn cháy hết mình và phiêu trên sân khấu, nhưng thật ra lại là một cô nàng vô cùng ngại giao tiếp ngoài đời. Hoặc với rapper Obito, ước mơ lớn là có thể giúp gia đình có một cuộc sống vô lo, tự do làm điều mình thích.

Trong chương trình, Mỹ Anh và Obito lần đầu kết hợp ăn ý trong bản hit Real Love. Hai gương mặt Gen Z cũng mang đến sân khấu các ca khúc như Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em, Ngày Mai Là Tương Lai.