My Lovely Liar: Diễn xuất Kim So Hyun cứu tạo hình "xu cà na"

HHT - Sau loạt thành công liên tiếp của "Love Alarm", "Sông Đón Trăng Lên"... Kim So Hyun bất ngờ "ở ẩn" suốt 2 năm ròng rã. Lần quay trở lại với "My Lovely Liar" này, cô cho thấy phong độ diễn xuất ổn định nhưng kịch bản lần này lại chưa đủ bứt phá để tạo nên một cú hích bùng nổ.

My Lovely Liar (tựa Việt: Đừng Nói Dối Em) xoay quanh câu chuyện về Mok Sol Hee (Kim So Hyun) - một cô gái có khả năng đặc biệt khi có thể phát hiện lời nói dối của người khác. Kim Do Ha (Hwang Minhyun) một nhà sản xuất âm nhạc luôn cố gắng che giấu danh tính của mình vì quá khứ tổn thương.

Ngay khi mới lên sóng, My Lovely Liar đã khuấy đảo mạng xã hội với visual "over hợp" của Hwang Minhyun và Kim So Hyun. Không chỉ vậy, sau 2 năm vắng bóng khỏi màn ảnh kể từ phim Sông Đón Trăng Lên, "em gái quốc dân" Kim So Hyun khiến người xem càng mong đợi vào màn tái xuất lần này.

Sau 9 tập phim, dù không có tỷ suất người xem ấn tượng tại "sân nhà" Hàn Quốc, My Lovely Liar lại có thành tích khá tốt ở thị trường quốc tế khi đứng Top 1 lượng người xem tại 127 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Úc, New Zealand, Brazil, Mexico... trên nền tảng xem phim trực tuyến Rakuten Viki.

Ngược lại với những "biển chê" từ phía khán giả khi mới lên sóng vì tạo hình tóc mái dày già nua, kém xinh, đến nay, diễn xuất chắc tay của Kim So Hyun bất ngờ lại hóa nam châm khiến người xem phải lật đật "quay xe". Hóa thân vào Sol Hee với tính cách có phần thâm trầm và khép kín vì siêu năng lực, Kim So Hyun khiến khán giả "ồ, òa" khi diễn tả trọn vẹn cảm xúc của nhân vật, bất kể là tươi tắn, vui vẻ hay những phân đoạn kịch tính, bí ẩn.

Đối với màn biểu hiện của Kim So Hyun, phần đông khán giả tỏ ra hài lòng khi phong độ diễn xuất của cô nàng vẫn ổn định, dù vừa trải qua quãng thời gian dài "sống ẩn". Đặc biệt, diễn biến tâm lý bối rối cho đến tò mò vì sở hữu siêu năng lực nhưng lại không thể biết được danh tính thật sự của người hàng xóm bí ẩn đã được Kim So Hyun thể hiện xuất sắc qua ánh mắt, khiến khán giả như bị cuốn theo nhịp phim.

Dù vậy, không ít người xem vẫn mong muốn "em gái quốc dân" nên lựa chọn những kịch bản với thể loại đa dạng, bứt phá hơn là những câu chuyện "tình yêu gà bông" như Love Alarm, School 2015, Hey Ghost Let's Fight và bây giờ là My Lovely Liar.