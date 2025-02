"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera gây bão với thiết kế đến từ Việt Nam

HHT - Tham gia đêm trao giải People of The Year 2025 do tạp chí People Asia tổ chức, "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera ghi điểm với phong cách thời trang gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch. Người đẹp diện một thiết kế đến từ Việt Nam.