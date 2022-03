Mỹ Tâm song ca loạt hit cực ngọt cùng Thịnh Suy, Vũ. trong đêm nhạc tại Đà Lạt

HHT - Đêm Gala đầu tiên của "My Soul 1981" đã diễn ra tại Đà Lạt với sự tham gia của 1000 khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Tâm tổ chức đêm nhạc giữa không gian thơ mộng của thành phố sương mù.

Đặc biệt, trong đêm nhạc lần này, người hâm mộ được gặp gỡ, giao lưu với Mỹ Tâm, đồng thời xem toàn bộ phần hậu trường trước và sau khi diễn ra chương trình. Nữ ca sĩ còn xuống tận hàng ghế khán giả để ngồi hát trong ca khúc Nếu Anh Đi do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác.

Trong hơn 3 giờ đồng hồ, giọng hát đầy trải nghiệm của Mỹ Tâm cùng 3 khách mời Khắc Hưng, Vũ., Thịnh Suy tạo nên không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, tiếng đàn piano của nhạc sĩ Hoài Sa, tiếng guitar của Dũng Đà Lạt và các thành viên trong ban nhạc đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc đầy thơ mộng, ngọt ngào.

Các tiết mục âm nhạc được biên tập từ những bản hit V-Pop được khán giả yêu thích như Nơi Mình Dừng Chân, Đúng Cũng Thành Sai, Đâu Chỉ Riêng Em, Hơn Cả Yêu, Nếu anh đi... Sân khấu Gala My Soul 1981 cũng là nơi khán giả có thể chứng kiến được nhiều tiết mục kết hợp mới lạ như giữa Mỹ Tâm và "Hoàng tử Indie" Vũ. trong các ca khúc Lạ Lùng, Bước Qua Mùa Cô Đơn, Bước Qua Nhau.

Mỹ Tâm hoà giọng cùng gương mặt Gen Z Thịnh Suy trong các ca khúc quen thuộc như Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu, Chuyện Rằng, Thắc Mắc, Một Đêm Say. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ còn khiến khán giả thích thú khi giới thiệu một sáng tác hoàn toàn mới của nhạc sĩ Khắc Hưng mang tên Tay Vớt Ánh Trăng.

Bên cạnh đó, các ca khúc mới như Ngọn Đồi Hoa Bay (sáng tác: Đức Trí), Hẹn Ước Từ Hư Vô (sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh) từng được cô thể hiện trong các đêm nhạc trước đó cũng được trình diễn trong đêm Gala 1. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận cảm xúc của lúc này rất khó để có lại ở nơi khác.

Ngoài phần âm nhạc, đêm Gala 1 của My Soul 1981 còn để lại nhiều dấu ấn khó quên bởi những phần giao lưu ăn ý, hài hước giữa Mỹ Tâm và các khách mời. Trong đó có chuyện Vũ. từng xem Mỹ Tâm và các ca khúc của cô như một phần của tuổi thanh xuân, hay Thịnh Suy lấy cảm hứng viết nên ca khúc Một Đêm Say sau một đêm say. Mỹ Tâm đã có một đêm nhạc thăng hoa trọn vẹn.