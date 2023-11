Mỹ Tâm thanh lịch mà vẫn quyến rũ trong "mini black dress" cổ điển, nhắn nhủ cảm động tới Khắc Hưng

HHT - Dù hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí nhưng mới đây, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã đến chúc mừng buổi ra mắt MV "Những Đêm Mùa Hè" của nhạc sĩ Khắc Hưng.

Xuất hiện tại sự kiện, Mỹ Tâm thu hút sự chú ý khi diện mẫu váy đen đơn giản, thanh lịch. Nữ ca sĩ được vây quanh bởi nhiều người khán giả và người hâm mộ. Đến chúc mừng Khắc Hưng ra mắt sản phẩm mới, Mỹ Tâm dành nhiều lời động viên, cổ vũ cho đàn em. Trước đó, cả hai từng hợp tác trong các dự án âm nhạc cũng như song ca trên sân khấu.

Tại buổi ra mắt MV của Khắc Hưng, Mỹ Tâm chia sẻ: "Là một người làm việc với Hưng, Tâm biết Hưng là một người rất thích hát. Việc thích hát của Hưng không phải là "Tôi muốn làm ca sĩ", "Tôi sẽ là người trình diễn trên sân khấu", mà Hưng muốn hát lên nỗi lòng của mình. Đó là điều mình cảm nhận rất rõ. Trong album lần này, Tâm cũng cảm nhận được tình yêu đó lớn như thế nào".

Mỹ Tâm tiết lộ thêm, Khắc Hưng từng sáng tác 10 bài hát cho album của chính mình từ rất lâu, cô thấy những bài hát đó rất hay. Tuy nhiên, Khắc Hưng lại thấy hơi buồn và quyết định bỏ hết, thay đổi thành 10 bài hát hoàn toàn mới, tươi sáng và "chill" hơn.

MV Những Đêm Mùa Hè được quay tại Ý và Hy Lạp. Khắc Hưng cho biết, anh không thể tham gia MV do không xin kịp visa. Ngoài ra, anh cũng tâm sự rằng bản thân không tự tin xuất hiện trong MV vì "đầu hói, có vết sẹo ở chân".

Trước chia sẻ của Khắc Hưng, Mỹ Tâm dành lời khen cho Khắc Hưng và mong anh tự tin hơn: “Hưng ơi em rất là đẹp trai và em phải biết điều đó. Đừng chỉ vì 1-2 bình luận mà nghĩ cả thế giới thấy mình không đẹp, không nên như vậy. Em phải tin những tràng pháo tay đã dành cho em, mọi người không nhìn vẻ ngoài của em mà đánh giá em, em hãy cứ là chính mình, không cần phải làm tóc thật đẹp, chị thích tóc cũ của em, em cứ nhận em hói các kiểu, chị thấy vô lý thật sự, không thể chấp nhận được. Em không được tự ti như thế. Em rất đẹp trai, em là nghệ sĩ toàn năng nhất mà chị được biết”.

Sau MV Những Đêm Mùa Hè, Khắc Hưng sẽ cho ra mắt album gồm 10 bài: Down To Earth, Người Lạ Trong Mơ, Into The Groove, Free Your Mind, Lên Mặt Trăng, Slower, Những Đêm Mùa Hè, Phiên Bản Giới Hạn, Anh Đang Về.