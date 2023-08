Nam Anh gây bão mạng khi chính thức ghi danh dự thi Miss Universe Vietnam 2023

HHT - Người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam (Nam Anh) khiến fan sắc đẹp bất ngờ khi tiếp tục ghi danh dự thi Miss Universe Vietnam 2023. Ở độ tuổi cận kề giới hạn của Miss Universe, liệu Nam Em có khả năng trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế?

Năm nay, bản quyền Miss Universe Vietnam đã được trao cho công ty mới, và cho dù đây là lần đầu tiên công ty này tổ chức cuộc thi nhưng cũng đã thu hút được nhiều gương mặt thí sinh đáng chú ý. Tuy đơn vị tổ chức mới chỉ tung ra thông tin về 4 thí sinh nhưng đều là những gương mặt “gây bão” ngay khi được công bố.

Đặc biệt, sự xuất hiện của thí sinh mới nhất Nguyễn Thị Lệ Nam khiến fan sắc đẹp vô cùng bất ngờ. Năm ngoái, người đẹp từng ghi danh thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 và gây tiếc nuối khi chỉ dừng chân ở Top 16.

Mặc dù sớm dừng bước trong đêm chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Nam Em vẫn là một trong những thí sinh ẵm nhiều giải phụ nhất của cuộc thi: Chiến thắng phần thi ảnh online, thử thách Own Your Stage của truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Top 20 Best Catwalk (Trình diễn catwalk đẹp nhất), Top 11 Best Interview (Phỏng vấn hay nhất), đồng thời giành Best Face (Gương mặt đẹp nhất) và Người đẹp Bản lĩnh - Đại sứ vì cộng đồng.

Nam Anh sở hữu chiều cao 1m75, số đo 3 vòng rất đẹp: 86-60-94. Đặc biệt, Nam Anh sở hữu một lượng fan vô cùng hùng hậu. Ngay khi bức ảnh của người đẹp được đăng tải trên fanpage chính thức của cuộc thi, số lượt tương tác ngay lập tức tăng vọt, gấp 5 đến 7 lần so với các thí sinh khác.

Sinh năm 1996, năm nay người đẹp đã 27 tuổi, sát với độ tuổi giới hạn của Miss Universe (28 tuổi), Nam Anh sẽ phải đối mặt với dàn thí sinh Gen Z trẻ trung, nhan sắc ấn tượng và tràn đầy năng lượng.