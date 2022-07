Nam Anh lên tiếng về đoạn video ứng xử gây xôn xao, nói gì khiến khán giả nhói lòng?

Sinh nhật trọn vẹn của Sơn Tùng: MV leo Top Trending, là sao Việt đầu tiên có nút kim cương YouTube HHT - Sau loạt lùm xùm xoay quanh MV “There's No One At All" và ồn ào với “tình cũ" Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng M-TP đang có màn trở lại đầy mạnh mẽ với loạt thành tích đáng ngưỡng mộ.

MV "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" (Miu Lê & Karik) gây bão khi cả 3 phiên bản đều lọt Top Trending HHT - Tính đến thời điểm hiện tại, cả 3 phiên bản của MV "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" (Miu Lê & Karik) đều lần lượt lọt vào Top Trending. Trong đó, MV gốc vẫn giữ vị trí đầu bảng trong gần 3 tuần kể từ ngày ra mắt.

Thương Ngày Nắng Về: Đông Phong sắp sửa tỏ tình với Vân Vân vì "người thứ ba" xuất hiện? HHT - “Người thứ ba” nào có thể khiến cho Đông Phong lo lắng tới nỗi phải tìm cách bày tỏ tình cảm với Vân Vân càng nhanh càng tốt?

Jun Vũ tiết lộ: Namjoo và Bomi (Apink) dễ gần, không giữ hình tượng khi quay show thực tế HHT - Jun Vũ hé lộ nhiều kỷ niệm đặc biệt khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia chương trình thực tế "Tripmate: Who Are You" cùng hai thành viên Bomi và Namjoo của Apink.

Kỉ niệm chặng đường 10 năm, Khả Ngân tái hiện hình ảnh "boxing girl" đầy gai góc HHT - Trong bộ ảnh mới, Khả Ngân lựa chọn hình ảnh "boxing girl" để kỉ niệm chặng đường 10 năm đã qua, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của chính mình.

Cặp song sinh nhà Hà Hồ lại nhận về bão "haha": Lisa cực nhắng, Leon biểu cảm trái ngược HHT - Hai nhóc tỳ Lisa - Leon nhà Hà Hồ & Kim Lý đang có chuyến đi về thăm quê nội cùng bố mẹ. Tại đây, loạt khoảnh khắc "cưng xỉu" của hai thiên thần nhí đã nhận về bão "like" từ netizen.

Song Luân khiến Lý Nhã Kỳ nghẹn ngào khi tha thiết muốn sớm "yên bề gia thất" HHT - Là khách mời tiếp theo góp mặt trong talkshow "Trà chiều cùng Mợ Chảnh", Song Luân có dịp trải lòng nhiều điều về chuyện tình cảm với host Lý Nhã Kỳ.

Sơn Tùng M-TP ra MV mới cho "There’s No One At All", netizen nghi "khịa" Thiều Bảo Trâm HHT - Sau những lùm xùm khiến MV "There's No One At All" bị gỡ bỏ, mới đây Sơn Tùng M-TP đã cho ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới của ca khúc này vào đúng dịp sinh nhật nam ca sĩ.