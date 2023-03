Nam ca sĩ từng bị fan chê vì cạo đầu, comeback bất ngờ trên Đường Lên Đỉnh Olympia

HHT - Xuất phát điểm là một YouTuber chuyên cover các ca khúc nổi tiếng, nam ca sĩ này nổi lên với ngoại hình sáng, giọng hát ngọt ngào và khả năng sáng tác điêu luyện.

Trong khoảng thời gian từ 2015 - 2018, Charlie Puth đích thực là “cỗ máy tạo hit" của làng nhạc với loạt ca khúc ai ai cũng thuộc lòng: See You Again, We Don’t Talk Anymore, Attention, How Long, One Call Away…

Biệt danh "Superman Cần Thơ" được fan Việt ưu ái đặt cho Charlie Puth xuất phát từ MV One Call Away.

Tuy vậy, sự nghiệp của anh chàng bắt đầu rơi vào khủng hoảng kể từ năm 2019. Mong muốn làm mới bản thân, Charlie Puth lần lượt ra mắt 3 đĩa đơn I Wared Myself, Mother và Cheating On You để mở màn cho album tiếp theo. Anh chàng cũng tạm biệt mái tóc xoăn thương hiệu, để tóc húi cua bạch kim.

Tuy vậy, cả khán giả và Charlie đều sớm nhận ra bước chuyển mình này là sai lầm. Cả 3 ca khúc mới không lọt nổi vào Billboard Hot 100, kéo theo việc anh chàng quyết định hủy bỏ hoàn toàn dự án album phòng thu thứ ba.

“Tôi không thực sự thích bất kỳ ca khúc nào [trong album thứ ba] cả. Tôi cảm cảm thấy như mình đang cố tỏ ra là một chàng trai ngầu" - Charlie Puth chia sẻ.

Sau đó, Charlie Puth dành nhiều thời gian trong studio và hoạt động với tư cách một nhà sản xuất âm nhạc/nhạc sĩ, đúng theo chuyên ngành anh theo đuổi khi còn theo học tại trường đại học danh giá Berklee. Ít người biết rằng, Charlie Puth chính là người đứng sau thành công của một trong những bản hit lớn nhất năm 2021 - STAY (The Kid LAROI, Justin Bieber).

Thông qua TikTok, Charlie Puth cũng không ngần ngại mời khán giả tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc của mình. Cảm hứng của anh chàng có thể đến từ những âm thanh nào trong đời sống hằng ngày. Chiến lược này giúp những ca khúc của Charlie Puth trở nên gần gũi hơn với người hâm mộ, cũng như giúp anh đo lường được phản hồi ngay lập tức cho từng phần của ca khúc.

Một trong những video ăn khách nhất trên kênh TikTok của Charlie Puth là khi anh hợp tác cùng thành viên Jungkook (BTS) trong ca khúc Left And Right. Thu hút 270 triệu lượt xem trên YouTube và đứng ở vị trí thứ 22 trên Billboard Hot 100, đây là ca khúc thành công nhất của Charlie Puth trong 5 năm trở lại đây.

Thấu hiểu được sự yêu mến của khán giả châu Á dành cho âm nhạc của mình, Charlie Puth dần hướng các hoạt động quảng bá của mình đến thị trường này. Anh xuất hiện trên các chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc, kết hợp với Tổng cục Du lịch Singapore sản xuất ca khúc quảng bá du lịch hay đặt câu hỏi cho thí sinh chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia.