Nam chính “Phố Trong Làng” tiết lộ về kết phim, có gì mà khiến khán giả tò mò?

HHT - Ngay khi phim “Phố Trong Làng” phát sóng trở lại thì nam diễn viên chính Phạm Anh Tuấn cũng đã tiết lộ một vài điều liên quan đến kết thúc của bộ phim.

Sau hai tuần đột ngột ngừng phát sóng, Phố Trong Làng đã trở lại với rất nhiều tình tiết mới, các nhân vật mới. Sau một thời gian dài giữ kín tình cảm trong lòng, chàng công an Nam đã quyết định tỏ tình với y tá Ngọc cực kỳ ngọt ngào khiến cho khán giả vô cùng thích thú. Vậy là Phố Trong Làng giờ đây đã có tới ba cặp đôi Nam - Ngọc, Hiếu - Hoài và Hải - Đông mang những phong cách hoàn toàn khác biệt.

Nhân dịp này, nam diễn viên Phạm Anh Tuấn cũng tâm sự với trang tin VTV News rằng kết thúc của Phố Trong Làng sẽ khiến khán giả bất ngờ, chưa kể những diễn viên mới xuất hiện như Anh Tuấn, Hoàng Dương cũng đóng vai trò đặc biệt trong phim. Tiết lộ này của Phạm Anh Tuấn khiến người xem rất tò mò, bởi như vậy rất có thể sẽ xảy ra những biến cố không ai ngờ đến.

Ngoài ra, Phạm Anh Tuấn cũng chia sẻ rằng chấn thương ở cổ chân trái của anh đã khỏi nhưng vẫn cần phải bó bột để tránh va chạm gây ảnh hưởng đến chỗ đau cũ. Tất nhiên Phạm Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn khi quay phim với chân trái bó bột, mỗi khi phải di chuyển nhiều trên phim trường thì anh đều bị đau nhức chân.

Rất may là đoàn làm phim luôn hỗ trợ Phạm Anh Tuấn khi luôn xếp lịch nghỉ ngơi cho nam diễn viên sau những ngày quay mệt mỏi. Vì thế mà Phạm Anh Tuấn rất biết ơn ê kíp của Phố Trong Làng đã giúp anh hoàn thành tốt vai công an Nam cũng như gửi lời cảm ơn khán giả đã quan tâm hỏi thăm anh khi chẳng may gặp chấn thương.