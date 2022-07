Nam chính thả thính hờn dỗi "Tôi buồn đấy nhé", rating tập 7 "Nữ Luật Sư Kỳ Lạ" lập tức nhảy vọt

HHT - Không còn là tin đồn, Jennie (BLACKPINK) chính thức xuất hiện trong phim mới của HBO - "The Idol". Mọi thông tin về vai diễn của Jennie trong phim truyền hình đầu tay vẫn chưa được chính thức công bố.

HHT - Nửa đêm 17/7 (theo giờ Hàn), G-Dragon tung MV cover ca khúc "Can't Help Falling in Love" của Elvis Presley. Dù nam rapper đã "thả thính" trước đó bằng một đoạn teaser ngắn và một vài hình ảnh trên Instagram, nhưng fan vẫn bất ngờ vì bị nam rapper "đánh úp" bằng một MV.