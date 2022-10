Nam phụ “cướp hào quang” nam chính: Thêm “bad boy” Kim Hyun Jin “Cheer Up” vào danh sách!

HHT - Với vẻ điển trai và chemistry tự nhiên ngọt ngào với nữ chính, nam phụ Kim Hyun Jin của “Cheer Up” đã vô tình “đá bay” nam chính Bae In Hyuk ra “chuồng gà”!

Cheer Up là bộ phim mang không khí tuổi trẻ, lấy bối cảnh trường đại học và khai thác chủ đề về tình yêu của những sinh viên trẻ tuổi cũng như hành trình phấn đấu gầy dựng lại câu lạc bộ cổ vũ từng nổi tiếng nhưng nay bị ghẻ lạnh. Ban đầu, Cheer Up được chú ý bởi có sự tham gia của nữ diễn viên Han Ji Hyun (Penthouse) và nam diễn viên Bae In Hyuk (My Roomate Is A Gumiho, Why Her). Cả hai đã có một số vai diễn khá nổi bật từ trước.

Tuy nhiên, ngay khi chỉ vừa lên sóng vài tập đầu tiên, nhân tố thu hút nhất Cheer Up lại thuộc về nam diễn viên phụ Kim Hyun Jin. Có thể nói, hiện tại Cheer Up được bàn tán sôi nổi không phải vì nội dung quá hấp dẫn hay vì cặp nam nữ chính quá đẹp đôi, mà bởi vì nam phụ quá nổi bật. Theo đó, vô tình “đá” luôn nam chính ra “chuồng gà” bởi người xem chỉ muốn nữ chính thành đôi với nam phụ mà thôi.

Trong Cheer Up, Kim Hyun Jin vào vai Jin Sun Ho. Kim Hyun Jin cao ráo, điển trai, có nụ cười vừa dễ thương vừa có gì đó ranh mãnh, vì thế vừa xuất hiện đã lập tức “hớp hồn” người xem. Theo phim, Jin Sun Ho là một chàng trai nhà giàu điển trai với danh sách bạn gái cũ tưởng chừng dài bất tận.

Lần gặp gỡ đầu tiên của Jin Sun Ho và nữ chính Do Hae Yi (Han Ji Hyun) cũng khá oái ăm, khi một cô bạn gái của anh chàng nhờ Do Hae Yi tặng bánh kem để… chia tay. Có lẽ chính vì ấn tượng đầu tiên như thế nên khi Jin Sun Ho tỏ tình và theo đuổi, Do Hae Yi không hề xem tình cảm ấy của anh là thật lòng và mảy may rung động.

Dù là vai nam phụ nhưng khán giả lại tích cực “đẩy thuyền” Jin Sun Ho và nữ chính Do Hae Yi bởi vì chemistry tự nhiên giữa cả hai rất tình cảm, ngọt ngào. Trong khi đó, cặp đôi chính Park Jung Woo (Bae In Hyuk) - Do Hae Yi lại không có chemistry được như vậy.

Dù được giới thiệu như một bad boy, nhưng khán giả không hề thấy ác cảm với Jin Sun Ho. Ngược lại, khi Jin Sun Ho “lãng tử quay đầu” dành những ngọt ngào và nhất mực quan tâm Do Hae Yi càng khiến người xem đổ đứ đừ. Vì thế, đông đảo khán giả đang hết sức mong muốn đạo diễn và biên kịch Cheer Up… “quay xe”, sửa lại kết thúc để Do Hae Yi và Jin Sun Ho thành đôi.

Được biết, Kim Hyun Jin sinh năm 1996, gia nhập YG KPlus - công ty con của YG Entertainment - vào năm 2015. Khởi nghiệp là người mẫu, không khó hiểu khi ngắm hình ảnh ngoài đời của Kim Hyun Jin, các fan phải tấm tắc khen vóc dáng và gu thời trang ấn tượng của anh chàng. Hiện tại, Kim Hyun Jin đang tập trung hơn vào diễn xuất.

Là gương mặt mới trên màn ảnh, Kim Hyun Jin chưa tham gia nhiều phim, và Cheer Up là vai diễn nổi bật đầu tiên của anh chàng. Nhưng sau hiệu ứng sôi nổi từ Cheer Up, Kim Hyun Jin có lẽ sẽ “đắt sô” hơn và sớm có vai diễn mới, phát triển con đường sự nghiệp.