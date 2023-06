Nam sinh 17 tuổi đạt 2 giải vàng, bạc piano tại Asia Pacific Arts Festival

HHT - Oscar Vũ - nam sinh chỉ mới 17 tuổi - đã đạt huy chương Vàng độc tấu đàn piano và huy chương Bạc đàn piano bốn tay tại Liên hoan nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương 2023 (Asia Pacific Arts Festival - APAF).

Oscar Vũ sinh năm 2006, hiện đang học lớp 11 tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Nam sinh 17 tuổi có ba là người Singapore, mẹ là người Việt Nam.

Là vận động viên của đội bơi nhí TP.HCM từng đoạt giải Bạc bơi nghệ thuật Singapore mở rộng năm 2018, Oscar Vũ còn có bằng lặn biển chuyên nghiệp bằng bình khí và bằng lặn biển không bình khí. Cậu bạn không ít lần tham gia cùng các đội lặn chuyên nghiệp nhặt rác thải nhựa, bắt sao biển gai gây nguy hại cho rạn san hô ở nhiều vùng biển Việt Nam.

Tại Asia Pacific Arts Festival (APAF) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), Oscar Vũ Quang Dũng đạt huy chương Vàng độc tấu đàn piano khi thể hiện bản nhạc Nocturne in Bm của nhà soạn nhạc nổi tiếng Frédéric Chopin.

Ngoài ra, ở phần thi trước đó, nam sinh 17 tuổi cũng giành được huy chương Bạc đàn piano 4 tay cùng với thầy của mình là nghệ sĩ piano Long An khi trình bày bản nhạc CAN CAN của nhà soạn nhạc Jacques Offenbach.

Oscar Vũ chia sẻ: “Em tập hai phần thi từ nhiều tháng qua với tinh thần nghiêm túc. Đầu năm nay, khi tham dự Lễ hội nghệ thuật quốc tế IAF Hà Nội, em đã đạt huy chương Bạc với đàn guitar đơn. Nên lần này, em đặt quyết tâm cao sẽ giành được huy chương Vàng ở độ khó cao hơn và cuối cùng đã thành công “mang vàng về cho mẹ”, bổ sung thành tích toàn đoàn của trường Liaam em theo học, cũng như các đoàn của Việt Nam tại Liên hoan lần này”.

Trước đây, nam sinh từng đạt Huy chương Bạc (đàn bốn tay kết hợp cùng em gái Bella Vũ), huy chương Đồng hát và đệm piano tại Liên hoan âm nhạc châu Á lần thứ 2 năm 2016 (Asia Art Festival). Năm 2022, Oscar Vũ đoạt Huy chương Đồng đàn guitar đơn tại Liên hoan nghệ thuật châu Á (Asia Arts Festival).

Asia Pacific Arts Festival có sự tham gia của nhiều thí sinh ở nhiều độ tuổi đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ 22 - 25/6/2023 tại Bangkok (Thái Lan) với các nội dung thi: Nhạc cụ, hát, nhảy, múa, Hip-Hop theo hình thức độc tấu, song tấu, hòa tấu dàn nhạc, hợp xướng, nhóm nhạc.