Nam sinh Hưng Yên giải mã từ khóa thần tốc, giành vòng nguyệt quế Tháng Olympia 26

HHTO - Với sự bản lĩnh, màn thể hiện ấn tượng và phong độ ổn định qua các vòng thi, Quang Minh (trường THPT Chuyên Thái Bình - Hưng Yên) đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với số điểm ấn tượng - 345 điểm.

Cuộc thi Tháng 1 - Quý 3 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn so tài của 4 nhà leo núi: Trương Khánh Huy (trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng), Nguyễn Huy Quang Minh (trường THPT Chuyên Thái Bình - Hưng Yên), Trần Khánh Ngọc (trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Lâm Đồng) và Nguyễn Diệu Anh (trường THPT Chuyên Chu Văn An - Hà Nội).

Ở phần Khởi động, không khí tại trường quay diễn ra vô cùng sôi nổi. Sau phần khởi động chung và riêng, tạm thời dẫn đầu là Quang Minh với 65 điểm, theo sát là Diệu Anh có 55 điểm, Khánh Ngọc có 35 điểm và Khánh Huy có 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau khi gợi ý đầu tiên xuất hiện, Quang Minh đã nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa có 8 chữ cái. Với bản lĩnh và một chút liều lĩnh, nam sinh tiếp tục củng cố ngôi vị dẫn đầu với 125 điểm. Điểm số của Diệu Anh là 55 điểm, Khánh Ngọc có 35 điểm và Khánh Huy có 20 điểm.

Từ khóa của ô chữ là "Hiến pháp"

Đến với phần thi Tăng tốc, sau loạt câu hỏi, điểm số của các bạn thí sinh đã có sự gia tăng đáng kể. Quang Minh dẫn đầu đoàn leo núi với 275 điểm, cách biệt lớn so với các thí sinh còn lại. Diệu Anh đạt 115 điểm Khánh Ngọc có 105 điểm và Khánh Huy có 100 điểm.

Phần thi Về đích, Quang Minh lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, Minh và các thí sinh khác không có đáp án. Khánh Huy giành được 30 điểm từ tay nam sinh trong câu hỏi thứ hai. Minh có thêm 20 điểm trong câu hỏi cuối. Quang Minh hoàn thành phần thi với 265 điểm.

Khánh Huy lựa chọn gói 20-20-30 điểm. Huy ghi được 20 điểm ở câu hỏi đầu tiên nhưng ngay sau đó để vụt mất 20 điểm ở câu hỏi thứ hai vào tay Quang Minh. Nam sinh không có thêm điểm sau câu cuối. Khánh Huy về đích với 130 điểm.

Diệu Anh về đích với gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Nữ sinh có 20 điểm khi trả lời đúng câu hỏi thứ nhất. Ở câu hỏi tiếp theo, Diệu Anh chưa có câu trả lời chính xác, Quang Minh có thêm 30 điểm khi bấm chuông trả lời. Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối đã giúp cô bạn ghi thêm 60 điểm. Diệu Anh có 165 điểm sau phần thi.

Khánh Ngọc lựa chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Nữ sinh có 20 điểm trong câu thứ nhất. Ở hai câu hỏi sau, nữ sinh không ghi thêm điểm, Quang Minh tiếp tục ghi thêm 30 điểm khi đưa ra đáp án chính xác ở câu hỏi cuối. Khánh Ngọc về đích với 95 điểm.

Kết quả chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc và phong độ ổn định qua từng phần thi, Quang Minh (trường THPT Chuyên Thái Bình - Hưng Yên) đã trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng với số điểm ấn tượng, 345 điểm.

Về nhì là Diệu Anh (trường THPT Chuyên Chu Văn An - Hà Nội) đạt 165 điểm, thứ ba là Khánh Huy (trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Phòng) có 130 điểm và Khánh Ngọc (trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo - Lâm Đồng) có 95 điểm.