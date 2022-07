Nam thần Thái Lan August Vachiravit hát nhạc phim Việt bằng tiếng Thái

HHT - Sau những hình ảnh và thông tin đầu tiên, phim điện ảnh "Là mây trên bầu trời của ai đó" vừa ra mắt bản nhạc phim tiếng Thái do nam diễn viên August Vachiravit trình bày.

Ca khúc nhạc phim do August Vachiravit thể hiện mang tên Dưới những áng mây bay (Under The Clouds). Giữ đúng tinh thần của Là mây trên bầu trời của ai đó, bài hát thuộc thể loại Ballad thuần túy, nhẹ nhàng và lãng mạn. Trước đó, ERIK cũng mang đến giai điệu đầy da diết cho Là mây trên bầu trời của ai đó với bản nhạc phim cùng tên.

Với cách hát khoan thai của ngôi sao Ngôi đền kỳ quái, Dưới những áng mây bay lột tả góc nhìn vui tươi, nhiều năng lượng hơn khi kể về những rung động của “chàng lọ lem" Boy (August Vachiravit) dành cho nàng rich-kid Mây (Ngọc Lan Vy). Dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa nhưng Boy vẫn bị thu hút bởi tính cách dám nghĩ, dám làm và câu chuyện “đu idol" táo bạo của Mây.

Phía ê-kíp chia sẻ, August Vachiravit chưa thể hát Dưới những áng mây bay bằng tiếng Việt do việc phát âm còn hạn chế. Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất vẫn quyết định ra mắt phiên bản tiếng Thái. Một phần, ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ giúp August bày tỏ được cảm xúc qua giọng hát, đồng thời giúp câu chuyện của Boy trở nên chân thật hơn.

Đặc biệt, August Vachiravit sẽ trình diễn bản nhạc phim tại một sự kiện sắp tới. Đây là món quà bất ngờ mà anh đã dành thời gian chuẩn bị cho khán giả Việt Nam. Bên cạnh giai điệu ngọt ngào và giọng hát nhẹ nhàng của August Vachiravit, MV OST Dưới những áng mây bay còn hé mở một phần chuyến hành trình “đu idol" Park (Push Puttichai) nhiều trắc trở của Mây.

Khi nói về nhau trong lần hợp tác này, Ngọc Lan Vy vẫn giữ nguyên ấn tượng về bạn diễn của mình với hình tượng một diễn viên chuyên nghiệp trên trường quay và một người anh ấm áp ở hậu trường. August Vachiravit cũng không quên dành lời khen cho nàng Mây: “Với tôi, Vy giống như một em gái nhỏ và tôi rất ấn tượng với năng lượng mà em ấy mang đến".

Là mây trên bầu trời của ai đó kể về Mây (Ngọc Lan Vy), nhằm đánh dấu bước ngoặt lớn cho ngày sinh nhật của mình, Mây lên đường sang tận Thái Lan để gặp được thần tượng Park (Push Puttichai). Tuy nhiên, chuyến theo chân thần tượng của Mây lại bất ngờ rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì đụng nhầm chàng Boy (August Vachiravit) khiến hành trình trắc trở hơn bao giờ hết.