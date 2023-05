Nàng dâu mới - Á hậu Phương Anh rạng rỡ trong bộ ảnh cưới đầu tiên

HHT - Á hậu Phương Anh đang dần hé lộ những chi tiết đầu tiên về đám cưới sắp diễn ra sau khi được bạn trai cầu hôn dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp ở Phú Quốc.

Mới đây, Á hậu Phương Anh đã có những chia sẻ tiếp theo về bộ ảnh cưới ngọt ngào của mình. Đi kèm với đó là lời thả thính tràn đầy "mật ngọt": "Nhiệt độ trời đang cao. Rất là dễ gây sốt. Hay Anh chọn ngày tốt? Rồi chúng mình lấy nhau".

Sau hơn 1 giờ đăng tải, bài viết đã nhận về hơn 3 triệu lượt thích và nhiều lời chúc phúc từ netizen. Đặc biệt, các nàng hậu nhà Sen Vàng và Hoa hậu Quốc tế Lào 2022 cũng có mặt để gửi lời chúc phúc đến Á hậu Phương Anh.

Trong bộ hình lần này, Phương Anh đã tiết lộ những hình ảnh về chiếc váy đầu tiên mang khuynh hướng cổ điển, tinh tế và sang trọng. Thiết kế tinh xảo kết hợp cùng lối make up nhẹ nhàng cùng mái tóc bồng bềnh và chiếc khăn voan ngắn đính nơ giúp người đẹp 9X hóa nàng thơ trong concept ảnh cưới đầu tiên.

Trước đó, Á hậu Phương Anh từng tung bản demo bộ ảnh cưới ảnh cưới đầu tiên với dòng trạng thái: "Can’t take my eyes off you. Không thể rời mắt khỏi anh." Visual xinh đẹp, rạng rỡ và trong veo của Á hậu nhận về nhiều lời khen ngợi.

Tháng 4/2023, Á hậu Phương Anh công khai việc được bạn trai cầu hôn tại một show thời trang diễn ra tại Phú Quốc. Cặp đôi đã có hơn 1 năm hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân. Đám cưới dự kiến tổ chức vào cuối năm nay tại một khách sạn sang trọng bậc nhất TP.HCM.

Chồng sắp cưới của Phương Anh là doanh nhân Đức Hồ, lớn hơn nàng hậu 4 tuổi và hiện đang theo học Tiến sĩ tại Anh. Sau khi công khai, cặp đôi thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh liên quan đến nhau lên mạng xã hội. Dân tình cũng bắt gặp đôi vợ chồng sắp cưới "tay trong tay" du lịch tại Thái Lan trong thời gian gần đây.