"Nàng thơ" mới của V: Có nét giống Olivia Rodrigo, tài năng hội họa đỉnh khỏi bàn

HHT - Ngay tập đầu, biên kịch và đạo diễn "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã tung ngay tình tiết Hong Hae In chỉ còn sống được 3 tháng, báo trước tương lai sinh ly tử biệt của cặp đôi chính. Có tia hi vọng nào cho cái kết hạnh phúc mãi về sau của Baek Hyun Woo và Hong Hae In hay không?