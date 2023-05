Nebula trong “Guardians of The Galaxy”: Tưởng “bay màu” sớm, ai ngờ sống tới phần 3

HHT - Nữ diễn viên xinh đẹp Karen Gillan tiếp tục đảm nhận vai Nebula trong “Guardians of The Galaxy Vol.3” (Vệ Binh Dải Ngân Hà), phần cuối cùng của bộ ba phim Marvel về các Vệ Binh của đạo diễn James Gunn. Và cô có rất nhiều điều bật mí thú vị về nhân vật này!

Tưởng “bay màu” sớm

Có thể nói, xuyên suốt các cuộc phiêu lưu của đội Vệ Binh qua các phần phim Guardians of The Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà), Nebula là một trong những nhân vật đột phá bất ngờ nhất. Từ một nhân vật phản diện chỉ tuân theo các mệnh lệnh của cha nuôi Thanos, gây chiến với chị gái Gamora, Nebula dần dần thay đổi khiến khán giả từ ghét chuyển thành thương.

Ít ai biết được rằng thực ra số phận ban đầu của Nebula khá thảm khốc, cô được dự tính sẽ bị cho “ngủm” ngay trong phần phim Vệ Binh đầu tiên. Nhưng Karen Gillan nói rằng cô chưa bao giờ phải quay cảnh Nebula “bay màu”, bởi kịch bản đã được viết lại trong quá trình sản xuất. “Đột nhiên họ viết lại phần kết của cô ấy, rồi lại viết lần nữa. Tôi thực sự bị sốc khi phải ghi hình lại và là một phần của nhóm trong phần phim tiếp theo. Điều đó thật tuyệt vời!”.

Thay vì “tiêu diệt” Nebula, đạo diễn James Gunn tiếp tục để cô trở thành thành viên của đội Vệ Binh, giúp mối quan hệ giữa cô với Gamora và những thành viên khác phát triển, thậm chí là có vai trò tiềm năng quan trọng trong Avengers: Infinity War.

Tạm biệt đầy cảm xúc

Dù rằng ban đầu chưa hề biết Nebula có thể được giữ lại cho đến tận cuối cùng, Karen Gillan cũng đã rất đầu tư cho nhân vật của mình. Khi đi thử vai, cô đã đọc thoại bằng giọng Scotland - quê hương cô, nhưng nó không mấy hiệu quả. Đạo diễn James Gunn đã gợi ý khuyên cô hãy thử “kết hợp Marilyn Monroe và Clint Eastwood” - hai biểu tượng điện ảnh huyền thoại của Hollywood. Kết quả, một giọng khàn khàn đặc trưng ra đời, hoàn hảo cho cô con gái nuôi nửa người nửa máy của Thanos.

Khi đó, Karen đã cạo sạch tóc và tập luyện trong hai tháng, đồng thời nghiên cứu kỹ thuật chiến đấu của người Sparta cổ đại để vào vai Nebula được tốt nhất.

Guardians of The Galaxy Vol.3 là chuyến phiêu lưu cuối cùng của đội Vệ Binh, vì vậy không chỉ có fan MCU mà ngay cả dàn diễn viên của phim cũng có rất nhiều cảm xúc. Karen Gillan nói: “Có một cảnh ở cuối phim giống như cảnh kết thúc của một thời đại. Và mọi người đã khóc trong cảnh đó. Khi bạn xem cảnh đó, chỉ cần biết rằng không ai trong chúng tôi thực sự đang diễn. Chúng tôi đều rất xúc động. Nó giống như một lời tạm biệt vậy. Và nó có cảm giác rất thật”.

Nebula thay đổi từ trong ra ngoài

Tạo hình của Nebula trong Guardians of The Galaxy Vol.3 trông khác so với những lần xuất hiện trước đây của cô trong MCU. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra Nebula nay trông giống con người hơn. Nebula có cánh tay mới, “đầy đặn” chứ không “xương xẩu” robot như trước. Hầu hết các thành phần kim loại trên đầu cô cũng đã được gỡ bỏ. Nhưng trong phần 3, không chỉ có bề ngoài mà nội tâm của Nebula cũng trở nên “người” hơn.

Trong phần 3, Karen cảm thấy sự thay đổi rõ rệt bên trong nhân vật của mình. Cô cảm thấy rằng nhân vật của cô và Zoe Saldana (Gamora) đã chuyển đổi vai trò cho nhau một cách kỳ lạ so với phần phim đầu tiên năm 2014. Karen Gillan nói: “Giờ đây như thể Nebula lại là người có lòng nhân ái hơn trong hai chị em”.

Những thay đổi của Nebula từ bên ngoài cho đến bên trong cho thấy giờ đây cô đã thoát khỏi bàn tay Thanos, đã có thể sống cuộc đời của mình theo cách mình muốn. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời Nebula được tự do và lựa chọn cuộc sống hạnh phúc hơn.

Karen Gillan chia sẻ: “Tôi nghĩ một phần quan trọng của việc chữa lành là giúp người khác chữa lành”. Và đó là điều mà Karen nhìn thấy nhân vật Nebula của mình đã làm trong Guardians of The Galaxy Vol.3.

Yêu vẫn không quên nhiệm vụ

Hậu trường Guardians of The Galaxy Vol.3, Karen Gillan kể rằng cô quên mất mình đã lên lịch cho một buổi trị liệu cho các cặp đôi cùng với chồng. Thế là Karen đã đăng nhập vào Zoom, tham gia buổi tư vấn online với gần như toàn bộ hóa trang của Nebula còn giữ nguyên: Da xanh, đầu không tóc… Được biết, Karen mất khoảng bốn tiếng đồng hồ để hóa trang thành Nebula. Vì thế, có vẻ việc giữ lại lớp da xanh thì hợp lý hơn là tẩy chúng đi rồi làm lại.

Những bạn diễn của Karen Gillan trong Guardians of The Galaxy rôm rả bình luận dưới bài đăng của cô về chuyện này:

“ĐÂY LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT” (Chris Pratt - vai Peter Quill)

“Chuyện này phải lên phim mới được”, cùng biểu tượng cười ra nước mắt (Zoe Saldana - vai Gamora)

“Hahahahahahahahahahaha Chết mất thôi hahahahaha” (Pom Klementieff - vai Mantis)

Trong buổi trị liệu hôm ấy, Karen Gillan chỉ xuất hiện với một phần màu xanh của Nebula. Những khán giả muốn chiêm ngưỡng Nebula-xanh-toàn-phần có thể gặp cô trong Guardians of The Galaxy Vol.3, đang chiếu tại các rạp phim!