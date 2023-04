Netflix chiếu thử "One Piece": Người chê hết nước, người động viên các fan đừng hoảng

HHT - Live-action “One Piece” của Netflix đã có buổi chiếu thử, tuy nhiên kết quả thu về không được khả quan cho lắm.

Phiên bản live-action One Piece của Netflix, được chuyển thể từ manga (truyện tranh) nổi tiếng cùng tên của tác giả Eiichiro Oda, đã có buổi chiếu thử nghiệm đầu tiên. Tuy nhiên, đúng như “mong đợi”, phiên bản live-action One Piece nhận được các phản ứng không mấy khả quan - điều Netflix đã “đạt được” với một số phiên bản live-action từ manga khác như Death Note, hay mở rộng hơn là Hollywood đã có với Dragon Ball.

Sau buổi chiếu thử nghiệm, One Piece của Netflix nhận một rổ lời chê, đặc biệt xoay quanh kỹ xảo CGI “trông tệ hại” và cốt truyện “không hiểu gì nếu không phải là fan”. Nhưng các lời chê nhấn mạnh, ngay cả fan cũng sẽ bối rối trước cốt truyện đã được thay đổi và điều chỉnh so với manga.

Tài khoản Twitter Divinity Seeker tiết lộ One Piece live-action dường như không được một điểm cộng nào. CGI của phim trông tệ hại, giả trân. Cốt truyện rời rạc và có lẽ chỉ có fan của One Piece mới có thể theo dõi, còn “người qua đường” có muốn thử tìm hiểu tác phẩm cũng sẽ sớm từ bỏ. Nhịp điệu bộ phim hỗn loạn là điểm trừ lớn nhất, đang từ hài hước bỗng nhảy cóc sang nghiêm túc, cứ như thế gây nên sự không nhất quán và tạo ra phản ứng ngược.

Khi những ý kiến tiêu cực này đang lan truyền, một cộng tác viên thường xuyên của thương hiệu One Piece là Greg Werner đã nhanh chóng bác bỏ, chỉ ra rằng những ý kiến đó là “hoàn toàn sai sự thật”. Greg nhấn mạnh: “Bạn không cần phải đọc, nhấp vô hoặc chia sẻ, nó hoàn toàn sai sự thật”.

Một fan khác của One Piece - RogersBase, cũng nói những nhận xét của Divinity Seeker là “chuyện bịa đặt”.

Một số fan One Piece lạc quan rằng phạm vi chiếu thử rất nhỏ, vì thế những ý kiến phản hồi lúc này chưa đủ lớn để tham khảo và không hẳn là đại diện cho phần lớn fan One Piece. Chính tác giả manga Eiichiro Oda đã tuyên bố dành niềm tin cho phiên bản live-action này và tham gia vào việc phát triển nội dung câu chuyện. Vì vậy, các fan One Piece động viên nhau hãy còn quá sớm để kết luận, đừng vội… hoảng sợ.

Netflix thông báo One Piece phiên bản live-action sẽ lên sóng trong năm 2023 này, nhưng thời gian cụ thể hơn thì vẫn chưa “chốt đơn”.