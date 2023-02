Netflix làm lại “Nguyện Ước Yêu Thương” (Kimi ni Todoke): Fan thương nhớ Miura Haruma

HHT - Netflix thông báo sẽ sớm cho lên sóng phiên bản live-action mới của “Nguyện Ước Yêu Thương” (Kimi ni Todoke). Các fan ngậm ngùi thương nhớ “Hoàng tử nụ cười” Miura Haruma, bởi anh từng đóng nam chính cách đây 13 năm về trước.

Mới đây, Netflix thông báo sẽ sớm cho lên sóng phiên bản live-action (phim chuyển thể do người thật đóng) của Nguyện Ước Yêu Thương (Kimi ni Todoke, tên tiếng Anh: From Me To You). Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh tình cảm lãng mạn cùng tên của tác giả Karuho Shiina.

Nguyện Ước Yêu Thương (Kimi ni Todoke) kể về cô nữ sinh Sawako bị bạn bè đặt cho biệt danh Sadako - ma nữ trong bộ phim kinh dị nổi tiếng và kinh điển The Ring, bởi mái tóc đen dài và tính cách trầm lặng. Nhiều người hiểu nhầm Sawako có tính cách u ám, nhưng thật ra cô bạn chỉ nhút nhát, rụt rè, và kỳ thực còn rất tốt bụng, dịu dàng.

Trong một lần tình cờ, Sawako đã gặp cậu bạn cùng trường Kazahaya, một nam sinh nổi tiếng và được nhiều bạn bè yêu quý. Không những có ngoại hình nổi bật, cậu còn có tính cách sôi nổi, hòa đồng.

Hai con người tưởng chừng trái ngược nhau ấy lại hình thành một mối liên kết kỳ lạ, sâu sắc. Dần dần, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, một cách thật trong sáng, dễ thương, nhưng cũng đầy băn khoăn của tuổi trẻ. Họ tự hỏi rằng, liệu đến khi nào thì những rung động này mới từ trái tim mình chạm được đến người kia.

Bộ đôi diễn viên chính tham gia phiên bản live-action Nguyện Ước Yêu Thương (Kimi ni Todoke) 2023 là Minami Sara vai nữ chính Sawako, và Suzuka Oji vai nam chính Kazahaya.

Trước phiên bản năm 2023, Nguyện Ước Yêu Thương (Kimi ni Todoke) đã được chuyển thể thành anime (hoạt hình) và cả phiên bản live-action vào năm 2010. Khi đó, vai nữ chính giao cho nữ diễn viên Tabe Mikako và nam chính thuộc về nam diễn viên quá cố Miura Haruma.

Bên cạnh Koizora (Sky of Love/ Bầu Trời Tình Yêu), Kimi ni Todoke cũng là một tác phẩm đã giúp Miura Haruma thêm ghi dấu ấn ở dòng phim học đường và dần nổi tiếng khắp Nhật Bản và toàn châu Á.

Nhiều netizen xứ hoa anh đào không khỏi tiếc nuối khi nhớ về phiên bản live-action Nguyện Ước Yêu Thương (Kimi ni Todoke) năm 2010. Cả Tabe Mikako và Miura Haruma đều hợp vai, như từ trang truyện bước ra. Hai diễn viên mới được nhận xét là về độ hợp vai vẫn chưa thể sánh được so với phiên bản 2010.

Đặc biệt, vẻ ngoài thư sinh và nụ cười tỏa nắng của Miura Haruma được nhận xét là hoàn hảo với ngoại hình và tính cách của nhân vật nam chính trong nguyên tác. Hoài niệm lại dáng vẻ ngời sáng của Miura Haruma năm đó khiến nhiều người không khỏi buồn bã, nhớ thương.

Thêm nữa, nhiều fan tỏ ra nghi ngại “tài năng” chuyển thể live-action của Netflix sau các thất bại của Death Note, Cowboy Bebop… Không rõ với thể loại tình cảm lãng mạn, Netflix đã kịp “lên level” hay chưa.

Phiên bản live-action mới của Nguyện Ước Yêu Thương (Kimi ni Todoke) sẽ ra mắt vào 30/3 tới trên Netflix.