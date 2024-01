Netflix làm lại phim "One Day": Câu chuyện tình kéo dài 20 năm của Anne Hathaway

HHT - Cuốn tiểu thuyết ăn khách “One Day” của nhà văn David Nicholl một lần nữa sẽ được đưa lên phim, sau diễn xuất của Anne Hathaway từ năm 2011.

Cuốn tiểu thuyết One Day (Một Ngày) của nhà văn David Nicholls là một trong những tiểu thuyết lãng mạn được yêu thích trên toàn thế giới, đã một lần được chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2011 với diễn xuất của Anne Hathaway và Jim Sturgess. Sắp tới, One Day một lần nữa sẽ trở lại màn ảnh với phiên bản series trên Netflix.

Câu chuyện của One Day xoay quanh Emma Morley và Dexter Mayhew. Vào ngày 15/7/1988, trong đêm tốt nghiệp, Emma và Dexter lần đầu tiên nói chuyện với nhau nhưng cuộc nói chuyện đó đã tạo ra một kết nối sâu sắc. Sáng hôm sau, mỗi người mỗi ngả, nhưng họ hẹn mỗi năm một lần, vào ngày 15/7 hằng năm, họ sẽ gặp lại nhau và xem đối phương đã thay đổi thế nào sau quãng thời gian xa cách.

Emma tin rằng định mệnh của cô là tạo ra sự thay đổi nào đó ở một nơi nào đó trên thế giới. Trong khi đó, Dexter băng qua các quốc gia, nhảy qua nhiều công việc, cũng như trải qua nhiều mối tình khác nhau. Emma và Dexter như hai dòng chảy khác biệt, một êm đềm tĩnh lặng, một sôi nổi cuộn trào. Có rất nhiều thứ trong cuộc đời đổi thay với họ, chỉ một thứ dường như không bao giờ thay đổi, họ luôn có nhau - dù chỉ một ngày. Họ gặp rồi lại xa, rồi lại gặp, cứ như thế suốt 20 năm trời.

Câu chuyện của Emma và Dexter trong One Day là một hành trình dài, mà mỗi năm người này tìm thấy người kia sự đổi thay, trưởng thành, lớn thêm một tuổi. Thời gian chứng kiến họ gặp gỡ, rồi xa nhau, rồi gặp lại, mỗi người trải qua những niềm vui và nỗi đau, rồi san sẻ chúng cho nhau. Nhưng rồi chính Emma và Dexter, giữa dòng chảy thời gian và cuộc đời, sẽ tự hỏi họ là gì của nhau? Là bạn bè hay là một điều gì hơn thế? Liệu có bao giờ họ sẽ không còn gặp nhau chỉ một ngày, mà là mỗi ngày?

Khác với One Day của Anne Hathaway, One Day trên Netflix sẽ là series dài 14 tập. Với số tập như thế, đây sẽ là phiên bản bám sách tiểu thuyết gốc hơn bởi nó có nhiều không gian và thời lượng hơn là phiên bản điện ảnh. Được biết, phim ghi hình ở Edinburgh (Scotland) với nhiều bối cảnh xinh đẹp, mộng mơ.

Đảm nhận hai vai chính trong One Day phiên bản mới dĩ nhiên không còn là Anne Hathaway và Jim Sturgess. Nữ diễn viên Ambika Mod của This Is Going To Hurt sẽ vào vai Emma, và Leo Woodall của The White Lotus sẽ vào vai Dexter.

Phiên bản series One Day sẽ lên sóng Netflix vào ngày 8/2/2024.