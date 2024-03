Netflix làm lại “Ripley”, đưa kẻ lừa đảo được yêu mến nhất những năm 90 trở lại

HHT - Bộ phim về thiên tài lừa đảo “Ripley” đã từng đưa tên tuổi Matt Damon nổi danh năm 1999 nay được Netflix đưa trở lại màn ảnh, với diễn xuất của Andrew Scott - người đã từng gây ấn tượng khi thủ vai “kẻ thù số 1” của Sherlock Holmes.

Một trong những series đáng chú ý của Netflix sắp lên sóng sắp tới là Ripley, được phát triển từ tiểu thuyết ăn khách Tom Ripley của tác giả Patricia Highsmith. Trước đây, vào năm 1999, tiểu thuyết này từng được đưa lên phim với tên The Talented Mr. Ripley, và đưa tên tuổi Matt Damon (thủ vai Ripley) nổi danh khắp thế giới. Gần đây, bộ phim Saltburn với sự tham gia của Barry Keoghan và Jacob Elordi cũng gợi nhớ đến Ripley với một số điểm tương đồng.

Câu chuyện của Ripley bắt đầu với Tom Ripley, một chàng trai xuất thân nghèo khó, được một gia đình giàu có thuê đến Ý để thuyết phục cậu con trai quý tử của họ trở về nhà. Nhận công việc này là khởi đầu của tất cả. Sau đó, Tom Ripley bước vào một cuộc đời phức tạp của dối trá, lừa đảo, trộm danh tính, và cả giết người.

Trong tiểu thuyết gốc của tác giả Patricia Highsmith, và cả trong bộ phim The Talented Mr. Ripley do Matt Damon đóng chính, Tom Ripley là một nhân vật đặc biệt. Bởi sau tất cả những việc mà anh ta đã làm, đông đảo người xem vẫn cảm thấy lo lắng cho anh ta khi mọi thứ sắp vỡ lở, thấy mình thở phào khi anh ta thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong đường tơ kẽ tóc.

Thay vì ghét bỏ, đa số cảm thấy thương cảm cho Tom Ripley, cũng như thán phục trước tài năng lừa đảo của anh ta. Chính sự đối lập đó đã tạo nên sức hút cho nhân vật và câu chuyện của Tom Ripley, cho đến tận ngày nay.

Qua teaser đã được giới thiệu về Ripley của Netflix, trước mắt khán giả nhìn thấy chỉ có hai tông màu đen trắng. Có thể để tách mình khỏi The Talented Mr. Ripley quá nổi tiếng của năm 1999, Ripley quyết định khai thác khía cạnh đen tối hơn, và đào sâu hơn với những khía cạnh mới của kẻ lừa đảo thiên tài Tom Ripley. Với lợi thế là series nhiều tập hơn, Ripley của Netflix cũng có nhiều không gian để phát triển câu chuyện, và có thể là theo đuổi nhiều sự kiện trong tiểu thuyết gốc hơn.

Ngoài một cốt truyện kinh điển, Ripley còn tăng thêm độ hóng của mình nhờ sự xuất hiện của Andrew Scott - thủ vai Tom Ripley. Tài năng diễn xuất của Andrew Scott đã được chứng nhận qua một số tác phẩm như Fleabag, His Dark Materials, All Of Us Strangers… Đối với khán giả toàn cầu, vai diễn quen thuộc nhất của Andrew Scott có lẽ là Jim Moriaty - “kẻ thù số 1” của Sherlock Holmes trong loạt phim Sherlock của BBC, khi các nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám lừng danh của Conan Doyle xuất hiện trong bối cảnh hiện đại.

Loạt phim Ripley của Netflix sẽ lên sóng vào 4/4 sắp tới.