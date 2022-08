Netflix tung tập “tặng kèm” của “The Sandman” (Người Cát): Dấu hiệu không làm tiếp phần 2?

HHT - Các fan vừa phấn khích vừa lo lắng khi Netflix đột ngột tung tập “tặng kèm” cho bộ phim “The Sandman” (Người Cát). Đây liệu có phải dấu hiệu cho thấy Netflix sẽ không thực hiện tiếp mùa 2?

Bộ phim The Sandman (Người Cát) hiện đang là tâm điểm trên Netflix khi thu hút đông đảo người xem và được giới phê bình đánh giá cao. Nội dung The Sandman xoay quanh Chúa tể Cõi Mộng - Morpheus, bắt đầu từ sự kiện anh bị con người bắt giữ và giam cầm suốt 106 năm. Sau khi tìm được tự do, Morpheus phải bắt tay kiến tạo lại lãnh địa đang dần đổ nát của mình bởi chủ nhân của nó đã đi vắng quá lâu.

Netflix tung ra The Sandman gồm 10 tập. Khi tất cả còn đang bận mổ xẻ các tình tiết đã diễn ra và đặt dấu chấm hóng cho mùa 2 thì Netflix đột ngột cho lên sóng tập 11. Tập phim “tặng kèm” này gồm hai câu chuyện ngắn, A Dream of A Thousand Cats được kể với hình thức hoạt hình, còn Calliope là do người thật đóng.

A Dream of A Thousand Cats với đồ họa đẹp mắt, sinh động, mang đến cho khán giả câu chuyện “ân oán” giữa “con sen” loài người và “boss” mèo. Đồng thời cũng bật mí một bí mật, rằng 1000 giấc mơ có thể thay đổi mọi thứ ra sao. Tập phim hoạt hình này gây chú ý khi mời nhiều cái tên nổi tiếng lồng tiếng cho những chú mèo như James McAvoy, Sandra Oh, Rosie Day, David Gyasi, thậm chí là cả nhà văn Neil Gaiman.

Còn Calliope lại là một câu chuyện mang màu sắc thần thoại Hy Lạp, khi nhắc đến Nàng Thơ - 9 nữ thần mang đến cho con người nguồn cảm hứng để sáng tạo nghệ thuật như thơ ca, kịch nghệ, văn chương… Trong đó, Calliope là nàng thơ nhỏ nhất. Tập phim này khiến khán giả thích thú khi hé lộ một phần cuộc đời khác của Chúa tể Cõi Mộng, rằng hóa ra Morpheus cũng đã từng yêu, thậm chí còn từng suýt có “ngôi nhà và những đứa trẻ” cho mình.

Nhiều khán giả phấn khích nhưng đồng thời cũng có một số lo lắng rằng Netflix đột ngột tung tập phim “tặng kèm” là vì không có ý định làm mùa 2 cho phim nên quyết định làm tập cuối. Tuy nhiên, có thể thấy nội dung của hai câu chuyện trong tập 11 không liên quan đến nhau, tổng thể tập 11 cũng độc lập và không kết nối trực tiếp với nội dung của 10 tập phim trước đó.

Có thể nói, tập 11 là một phần ngoại truyện đầy thú vị cho những ai yêu thích The Sandman chứ không phải là tập phim viết ra cái kết. Vì vậy, vẫn còn nhiều điều để khám phá nếu The Sandman thực hiện mùa 2.

Toàn bộ 11 tập của The Sandman đều đã có mặt trên Netflix.