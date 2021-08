Netizen "đào" lại loạt scandal của đại hoa đán Triệu Vy trước sự kiện "phong sát ngầm"

HHT - Halsey vừa tái xuất làng nhạc với album mới mang tên "If I Can't Have Love, I Want Power". Lấy chủ đề hành trình mang thai đầy thiêng liêng của người phụ nữ, album mới được Halsey mở ra một khía cạnh nghệ thuật vô cùng chân thực và độc đáo.