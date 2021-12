Netizen đòi tẩy chay, chủ bánh mì Phượng ở Hội An đã xin lỗi nhưng gọi khách là "bốc đồng"

HHT - Mới đây, chủ tiệm bánh mì Phượng ở Hội An đã lên tiếng xin lỗi sau khi một du khách đến từ TP.HCM có bài đăng “Tẩy chay bánh mì Phượng Hội An” vì bức xúc thái độ phục vụ nhân viên của tiệm và gây tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua.

Du khách bức xúc trước thái độ phục vụ của nhân viên

Cách đây 4 ngày, tài khoản Facebook U.P. đã đăng một bài viết để bày tỏ thái độ không hài lòng trước cách phục vụ của nhân viên tiệm bánh mì Phượng tại Hội An. Theo đó, vị khách này đã xếp hàng khoảng 20 phút để đợi một khách đến trước mua gần 30 ổ bánh mì. Kiên nhẫn đợi nhưng khi đến lượt, U.P. cho rằng cô lại bị “ăn bơ” vì nhân viên im lặng và những người đứng sau lại được nhận bánh mì trước.

Ngoài ra, tài khoản U.P. còn bức xúc trước giá bán của tiệm dành cho du khách là 30K/ ổ: “Thông thường dân địa phương là 15K. Có thể họ mặc nhiên du khách là họ sẽ thêm thịt để bán giá 30K, và điều đó là mặc nhiên không có sự lựa chọn, không có niêm yết, và cũng không hỏi khách lời nào”.

Bài viết của tài khoản U.P hiện có hơn 6,9K lượt react và 3,6K bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đồng tình với chia sẻ của vị khách này và không ít người cũng kể lại trải nghiệm không mấy tích cực khi đến mua bánh tại cửa tiệm. Ngoài ra, nhiều bình luận cho rằng những người kinh doanh cần chú ý đến cách phục vụ "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", đặc biệt là ở những địa điểm du lịch thu hút đông du khách.

Chủ tiệm bánh mì lên tiếng xin lỗi, công khai giá bán mỗi ổ bánh mì

Sau khi bài viết được đông đảo cư dân mạng quan tâm, mới đây, tài khoản Trương Thị Phượng Phượng (chủ tiệm bánh mì Phượng) đã lên tiếng trên trang cá nhân và cho rằng bản thân bị sốc.

“Gia đình tôi đã kinh doanh bánh mì 35 năm qua chưa bao giờ lại bị trường hợp như vậy. Sự việc hôm đó chỉ đơn giản là thiếu sót của nhân viên không quan sát người trước người sau nên một bạn trẻ cảm thấy bức xúc bốc đồng rồi viết bài đăng”, tài khoản này cho biết.

Chủ của tiệm bánh mì Phượng cũng cho biết là đã quán triệt với nhân viên về cách phục vụ khách đến mua hàng để không còn xảy ra sự việc đáng tiếc tương tự. Về phần giá cả, chủ quán cho biết mỗi ổ bánh mì là 15K, ổ thập cẩm là 30K và có thực đơn in giá công khai để khách lựa chọn.

“Sự việc trên đây cũng một phần sai sót bởi nhân viên, tôi thay mặt xin lỗi cộng đồng mạng cũng như bạn trẻ hôm đó”, chủ quán bánh mì Phượng chia sẻ.

Tuy đã lên tiếng xin lỗi và giải thích về vụ việc nhưng chủ quán bánh mì vẫn vấp phải tranh cãi từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng chủ quán xin lỗi nhưng chưa có thiện chí vì gọi khách là "bốc đồng" và bênh vực nhân viên khi cho rằng "chỉ đơn giản là thiếu sót".