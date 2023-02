Netizen đồng loạt giơ biển "CHÊ" loạt ảnh quảng bá "Nàng Tiên Cá" của Halle Bailey

HHT - Trên tạp chí The Face vừa phát hành, Halle Bailey đã xuất hiện trong tạo hình nàng tiên cá vô cùng “độc lạ”. Loạt ảnh này đã thu hút sự bàn tán của cộng đồng mạng với nhiều bình luận khá “khó đỡ”.

Disney vừa tung ra bộ ảnh quảng bá cho dự án The Little Mermaid phiên bản người đóng trên tạp chí The Face để bắt đầu "tạo nhiệt" trước khi bộ phim chính thức được công chiếu vào ngày 26/5 tới. Dù thành công trong việc gây chú ý, thế nhưng có lẽ điều này đang gây phản ứng ngược so với kỳ vọng giành được sự yêu thích "Ariel" mới từ phía khán giả của "nhà Chuột".

Hãy cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh mới của "nàng tiên cá" Halle Bailey:

Dù các luồng quan điểm khác biệt thế nào, lần xuất hiện này của Halle Bailey vẫn như thường lệ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một bộ phận lớn tỏ ra thất vọng về tạo hình khó hiểu của "nàng tiên cá" Halle Bailey. Người hâm mộ cay đắng chia sẻ: “Disney hài lòng là được, tui thì một vé không xem nha”, “Mất cả tuổi thơ rồi”... Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng bộ ảnh truyền tải thông điệp rõ ràng về ô nhiễm môi trường biển.

Kể từ khi nữ ca sĩ da màu được “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn nàng tiên cá bản người đóng, cô nàng đã liên tục phải đứng trước mũi sóng dư luận. Trong bài phỏng vấn ra mắt cùng bộ ảnh, Halle Bailey đã có những chia sẻ sâu sắc về hành trình đến với vai diễn Ariel. Từ Ariel, cô học được nhiều bài học giá trị cho cuộc sống cá nhân. Trong đó bao gồm việc mạnh mẽ đứng lên trên đôi chân của mình và can đảm đấu tranh cho những điều bản thân mong ước.

So sánh nội dung của bản người đóng với hoạt hình gốc, cô cho rằng câu chuyện cũ chỉ xoay quanh việc Ariel từ bỏ mọi thứ vì một chàng hoàng tử nhưng với lần làm lại này, bộ phim sẽ mang đến một Ariel sống động và phù hợp với tinh thần của người phụ nữ hiện đại hơn. Đó là một nàng tiên cá dám từ bỏ mọi thứ để có được tự do và trong hành trình của Ariel, nhân vật hoàng tử chỉ là một điểm nhấn chứ không phải là đích đến.