Netizen Hàn phẫn nộ khi Lee Byung Hun bị phóng viên nước ngoài chào bằng tiếng Nhật

HHT - Mặc dù bị phóng viên tại Liên hoan phim Cannes nhầm lẫn và chào bằng tiếng Nhật, nam diễn viên cũng chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

Mới đây, dàn diễn viên của bộ phim Emergency Declaration đã xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 74. Và sau đó, đoạn clip trong buổi photocall của dàn diễn viên đã được đăng tải trên kênh chính thức của chương trình.

Đoạn video chụp hình dàn diễn viên tham dự được chương trình đăng tải.

Trong đoạn clip, cụ thể ở phút 3:45, trong lúc chụp hình riêng cho Lee Byung Hun, một phóng viên nước ngoài đã gửi lời cảm ơn bằng tiếng Nhật (thay vì là tiếng Hàn) đến nam diễn viên. Ngay lúc đấy, nam diễn viên đã đáp lại bằng nụ cười, tuy nhiên sau đó có thể thấy trên mặt anh thoáng vẻ khó xử.

Hành động đáp trả của Lee Byung Hun trong tình huống ngại ngùng này đã nhận được lời khen, nam diễn viên đã có cách hành xử văn minh, tinh tế. Thế nhưng netizen Hàn Quốc lại tỏ ra phẫn nộ trước hành động kém chuyên nghiệp của phóng viên tại trường quay liên hoan phim.

Một số khán giả còn cho rằng Lee Byung Hun nên có động thái đáp trả rõ ràng hơn thay vì là cười cho qua chuyện. Bởi vì sử dụng tiếng Nhật với một diễn viên Hàn là hành động rất thiếu tôn trọng và chương trình vốn đã phải giới thiệu đoàn phim đến từ Hàn Quốc.

Emergency Declaration là bộ phim lấy đề tài về không tặc. Nội dung xoay quanh một tình huống khẩn cấp liên quan đến khủng bố và chưa từng có tiền lệ diễn ra trên một chuyến bay.

Đây là bộ phim của đạo diễn Han Jae Rim với sự tham gia của Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil và Im Si Wan. Trong liên hoan phim Cannes lần thứ 74, Emergency Declaration được chọn để trình chiếu tại hạng mục "Out of competition" (Hạng mục chiếu nhưng không tranh giải).