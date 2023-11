Netizen Hàn thả phẫn nộ về đoạn phỏng vấn của Crush: “Joy không phải là chiến lợi phẩm”

HHT - Những tập mới hiện tại của "Ninh An Như Mộng" có nhiều sự thay đổi so với nguyên tác. Có thể đoán được Trương Già đã không được cho trọng sinh giống như nguyên tác. Vì thế, cách chàng và Tuyết Ninh chấm dứt tình cảm cũng khác biệt và còn nhiều biến đổi khác. Nhưng không phải người xem nào cũng thỏa mãn với cải biên này.

HHT - Sau nhiều ngày trông ngóng, buổi biểu diễn "GOLDEN Live On Stage" đã diễn ra dưới sự ủng hộ nồng nhiệt của người hâm mộ toàn cầu. Jung Kook (BTS) cháy hết mình, chiêu đãi fan sân khấu trình diễn đầy mãn nhãn, không kém một concert thu nhỏ.

HHT - Trương Già (Vương Tinh Việt thủ vai) trở thành nhân vật nhận được sự quan tâm lớn trong phim cổ trang Hoa ngữ "Ninh An Như Mộng". Netizen bất ngờ trước nhan sắc đời thường và tuổi tác thực của mỹ nam Vương Tinh Việt.

HHT - Tối 20/11, nhóm nhạc huyền thoại Westlife đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất để đem chuyến lưu diễn "The Wild Dreams Tour" đến với người hâm mộ Việt Nam.

HHT - Taylor Swift quyết định hoãn buổi biểu diễn thứ hai của "The Eras Tour" tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) sau khi một khán giả nữ không may qua đời ngay trong buổi concert đầu tiên do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.