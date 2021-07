Netizen thắc mắc khi Kate Middleton được ghi là “Công chúa” dù không có dòng dõi Hoàng gia

HHT - Ai cũng biết tước vị của Kate Middleton là Nữ Công tước xứ Cambridge và điều này thì không ai phản đối. Nhưng mới đây, một loại giấy tờ được “khui” lại, cho thấy Kate được ghi là Công chúa (Princess). Mà đây là giấy do chính William xác nhận. Điều này khiến nhiều người thắc mắc, đặt câu hỏi rằng có phải William đã… tự phong tước vị cho vợ mình.

Sau khi kết hôn với Hoàng tử William vào năm 2011, Kate Middleton được Nữ hoàng phong tước vị Nữ Công tước (Duchess) và mọi người vẫn quen gọi cô là Công nương Kate. Tuy nhiên, mới đây, có người lại chỉ ra rằng, Kate được ghi là Princess (Công chúa/ Công nương), dù không được sinh ra trong hoàng tộc.

Những giấy tờ khiến mọi người thắc mắc chính là giấy khai sinh của các con nhà William - Kate, trong đó có 2 tờ do William viết tay (của George, Charlotte) và một tờ in (của Louis) nhưng cũng do William ký xác nhận.

Trong đó, tước vị “Nữ Công tước xứ Cambridge” được ghi vào phần tên của Kate, còn ở phần nghề nghiệp, nơi William ghi mình là “Hoàng tử của Vương quốc Anh”, thì anh ghi cho vợ là “Công chúa của Vương quốc Anh”.

Điều này khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi:

“Sao lại là Công chúa của Vương quốc Anh?”.

“Kate Middleton không phải là Công chúa của Vương quốc Anh vì cô ấy không được sinh ra trong hoàng tộc!”.

“William đã nhầm lẫn chăng?”.

Nhiều cư dân mạng nói rằng, chỉ những người con gái được sinh ra trong Hoàng gia thì mới được gọi là Công chúa, chẳng hạn như Công chúa Charlotte hay Công chúa Beatrice. Còn Kate đâu phải như thế!

Thực ra, những tờ giấy khai sinh của con cái nhà Cambridge đã từng được nhắc đến trước đây. Nhưng trong thời gian gần đây lại có những sự kiện mới như Meghan đã không dùng tước vị trong giấy khai sinh con gái Lilibet, rồi nhiều công chúng muốn Hoàng gia Anh hủy tước vị của nhà Harry - Meghan, cộng với việc đến tận giờ này mà Hoàng gia Anh vẫn chưa thêm tên em bé Lilibet vào danh sách kế vị trên trang web chính thức của mình, cho nên giấy khai sinh của các con nhà William - Kate mới bị “lục” lại, dẫn đến các thắc mắc như trên.

Tuy nhiên, Lucy Hume, Phó Giám đốc ở Debrett's, một công ty chuyên nghiên cứu giới quý tộc ở Anh, đã giải thích: “Mặc dù được gọi là Công tước xứ Cambridge, nhưng William vẫn giữ cương vị là Hoàng tử, do anh ấy là cháu trai của người đang đứng đầu Hoàng gia, và là người kế vị hàng thứ hai. Là phụ nữ đã kết hôn, Kate cũng có thể dùng theo tước vị của chồng mình, tức là, cô ấy có thể được gọi là Công chúa. Tuy nhiên, hiện tước vị của cô ấy là Nữ Công tước xứ Cambridge. Nhưng việc William viết Kate là Công chúa của Vương quốc Anh cũng vẫn là chính xác”.

Tóm lại là, mặc dù Kate hiếm khi ghi mình là Công chúa, nhưng đúng là cô được coi là một Công chúa thật, chứ không phải William vượt quyền để tự phong tước vị mới cho vợ mình.

Thục Hân