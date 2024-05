Netizen Việt bình chọn phim Hàn dở đến mức bỏ ngang, có cả "Queen of Tears"

HHT - Một bộ phận netizen Việt đang hào hứng kể tên những phim truyền hình Hàn xem chán tới nỗi không thể cố lết đến tập cuối. Chẳng ngờ rất nhiều bom tấn đình đám có mặt, phim đình đám nhất đầu năm nay "Queen Of Tears" cũng không ngoại lệ.

Một page chuyên về thông tin giải trí Hàn Quốc đã mở cuộc khảo sát về những bộ phim truyền hình khiến khán giả Việt bỏ dở giữa chừng. Cứ tưởng danh sách sẽ toàn những cái tên thất bại về rating, bị chê tơi tả nhưng chẳng ngờ netizen Việt lại toàn kể ra phim bom tấn, diễn viên nổi tiếng đầu tư xịn xò nhưng nội dung lại kém hấp dẫn.

Chẳng ngờ Queen Of Tears, bộ phim vừa mới gây sốt khắp châu Á lại bị nhiều người nhắc tên. Lý do vì Kim Soo Hyun và Kim Ji Won diễn rất hay, trang phục rất đẹp nhưng nội dung phim bị cho là dài dòng. Đặc biệt là những tập cuối cứ quanh quẩn mãi chuyện chữa bệnh cho Hong Hae In trong khi khán giả lại quan tâm đến hành trình giành lại tập đoàn từ tay phe phản diện.

My Demon cũng chiếm vị trí cao trong "bảng phong thần". Dù Kim Yoo Jung và Song Kang đều sở hữu ngoại hình đẹp rực rỡ nhưng vẫn không cứu được kịch bản nhạt nhòa, lê thê, tính cách nhân vật không có điểm nhấn. Chưa kể cặp đôi chính còn thiếu "phản ứng hóa học" nên càng khó hấp dẫn khán giả. Netizen còn nhắn Kim Yoo Jung hãy chọn kịch bản cẩn thận hơn để không phí tài năng.

Một bom tấn nữa là Goblin cũng nhận về nhiều phiếu bầu. Tuy Goblin có nội dung đột phá với chuyện tình yêu giữa yêu tinh nghìn năm tuổi với cô gái nhìn thấy linh hồn, dàn diễn viên đỉnh của chóp nhưng vẫn bị trừ điểm vì nhịp phim chậm, có phần sến súa.

Ngoài ra, nhiều phim nổi tiếng khác như Snow Drop, Our Beloved Summer, Quân Vương Bất Diệt… cũng góp mặt. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của một bộ phận khán giả, mỗi người một gu xem phim nên vẫn có những người rất yêu thích những bộ phim trên và khen ngợi hết lời.