Nếu có thể lấp đầy những lỗ hổng này, "Vote For Five" hẳn đã không bị chỉ trích nhiều đến vậy

HHT - Được kỳ vọng bao nhiêu lại gây thất vọng bấy nhiêu, "Vote For Five" - chương trình sống còn đào tạo nhóm nhạc đầu tiên tại Việt Nam có nhiều điểm cần cải thiện để không lép vế với những "tiền bối" từ các quốc gia láng giềng.

Vote For Five cóformat tương tự nhiều chương trình sống còn tại K-Biz, C-Biz như Produce 101, MIXNINE, Sáng Tạo Doanh, Thanh Xuân Có Bạn... Vì vậy, ngay cả khi đạo diễn khẳng định Vote For Five không phải là bản làm lại của Produce 101 - series mở màn cho thành công của dạng chương trình sống còn, thì khán giả vẫn có xu hướng so sánh với các chương trình đi trước.

Vote For Five có những điểm mới để phù hợp với giới giải trí Việt nhưng vẫn chưa đủ để phủ lấp những thiếu hụt căn bản, thiếu chỉn chu trong khâu sản xuất.

Hoàn thiện từ ca khúc chủ đề

Những hạt sạn trong sân khấu biểu diễn ca khúc Fly Up To The Sky đã không thể giúp Vote For Five gây ấn tượng tốt từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả xuất phát từ sự "thiếu đồng bộ".

Nhìn qua các chương trình sống còn tại K-Biz, C-Biz, thí sinh tham dự đều được chuẩn bị đồng phục chung. Dựa theo tập đầu tiên và video trình diễn ca khúc chủ đề, Vote For Five dù có dresscode là đen trắng, nhưng sự không đồng nhất trong phục trang, mỗi người một phách vẫn khiến sân khấu Fly Up To The Sky trở nên rối mắt.

Trước khi vào chương trình, mỗi thí sinh có xuất phát điểm khác nhau, có người đến từ các công ty giải trí, có người là thí sinh tự do. Vì vậy, bộ đồng phục vừa mang tính đại diện, biểu tượng cho chương trình, vừa như một sự khẳng định khi đến với chương trình, mọi người đều cùng một xuất phát điểm và có sự cạnh tranh công bằng.

Fly Up To The Sky được chia line hát cho một vài thí sinh vượt trội, thay vì được hát đồng thanh như các show sống còn khác tại K-Biz và C-Biz. "Đất diễn" nhiều cho thí sinh được đánh giá cao ngay từ ca khúc chủ đề thể hiện tính khắc nghiệt của cuộc thi, phần nào tăng tính cạnh tranh. Nhưng liệu nó có đang làm đúng ý nghĩa của việc đại diện, lời giới thiệu chung cho chương trình? Hệ lụy của cách chia line này chính là việc khán giả không ngừng chỉ trích sân khấu Fly Up To The Sky thiếu năng lượng. Các thí sinh hạng cao có line hát riêng đã vô tình biến các thí sinh còn lại thành "vũ công phụ họa".

Vote For Five có lẽ cũng cần đầu tư chỉn chu hơn cho ca khúc chủ đề vì đây là "bộ mặt" của chương trình. Góc quay rung lắc, không bắt được điểm nhấn vũ đạo khiến sân khấu Fly Up To The Sky cực kỳ "bất ổn". Phần nhảy của Fly Up To The Sky không quá khó, động tác không yêu cầu kỹ thuật cao nhưng các thí sinh vẫn không đem lại phần nhìn mãn nhãn do nhảy không đồng đều, biên độ nhảy mỗi người một kiểu. Dễ thấy nhất là ở động tác vỗ tay cuối bài, người vỗ tay cao quá đầu, người ngang mặt, người ngang ngực....

Quá trình quan trọng ngang kết quả

Với yêu cầu của một nhóm nhạc thế hệ mới, ngoài khả năng trình diễn trên sân khấu thì khả năng ứng biến nơi hậu trường, khả năng giải trí... cũng được chú trọng. Vote For Five còn trao quyền quyết định kết quả 100% cho khán giả. Vì vậy, khán giả cần được biết quá trình luyện tập và biểu diễn của thí sinh để nắm được khả năng và nhân cách của từng người, từ đó đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Nhưng điều Vote For Five khiến người xem "bàng hoàng, ngã ngửa" ngay từ tập đầu tiên là loại ngang xương 50/100 thí sinh mà không có bất kỳ phần luyện tập nào được công chiếu. Chính các mentor (huấn luyện viên) cũng bất ngờ. Điều này khiến khán giả hoang mang, rằng nếu họ theo dõi quá trình thì liệu các thí sinh phải rời đi có thực sự đáng bị loại?

Các thí sinh bước vào vòng trong - The Markers cũng chỉ được công chiếu phần biểu diễn trên sân khấu mà không có quá trình luyện tập ở tập 1. Chưa rõ Vote For Five có hé lộ quá trình này trong các tập sau hay không, nhưng nếu không công chiếu, khán giả sẽ khó có cái nhìn toàn diện và tăng tính đột phá cho chương trình. Phân cảnh luyện tập, hoạt động bên lề nhiều nước mắt, tiếng cười chính là một trong những yếu tố tạo nên những khoảnh khắc viral cho chương trình sống còn. Qua đó, khai thác những gương mặt "zero to hero", tuy cũ nhưng luôn là kịch bản hiệu quả được nhà sản xuất show sống còn áp dụng như một điểm sáng "hút view".

Một dàn huấn luyện viên toàn diện hơn?

Vote For Five hướng tới ra mắt một nhóm nhạc có đầy đủ kỹ năng hát, rap, nhảy, sản xuất âm nhạc. Nhưng chương trình chưa cho khán giả thấy khả năng đào tạo được thí sinh có đủ các kỹ năng trên. Dàn mentor hiện tại gồm Trúc Nhân, Đông Nhi, Isaac tuy tốt nhưng chưa đủ toàn diện.

Trúc Nhân nổi bật về thanh nhạc. Đông Nhi mạnh về biểu diễn, kỹ năng ca hát ở mức ổn. Isaac cũng có khả năng biểu diễn tốt, cùng kinh nghiệm hoạt động dày dặn trong nhóm nhạc 365. Theo đó, mảng chuyên về Dance và Rap trong dàn mentor đang bị thiếu hụt.

Để lấp đầy "lỗ hổng" này, Vote For Five hoàn toàn có thể nâng cấp dàn mentor bằng cách mời các chuyên gia dưới tư cách huấn luyện viên/ giảng viên khách mời trong các vòng thi sau.