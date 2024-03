Nếu gần đây xuất hiện những dấu hiệu này, người yêu cũ đang muốn quay lại với bạn

HHT - Bạn vẫn còn giữ liên lạc với người yêu cũ và nhận thấy những dấu hiệu này, thì rất có thể người ấy đang muốn quay lại với bạn. Điều quan trọng là bạn cần trò chuyện và làm rõ với "ex" để hiểu rõ về ý định và mong muốn của họ.

Nhắn tin mỗi ngày là không hề bình thường rồi!

Nếu người yêu cũ bỗng liên lạc với bạn thường xuyên hơn. Gửi tin nhắn mỗi sáng hoặc chúc ngủ ngon mỗi tối, hay trò chuyện bằng messenger chẳng hạn, đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng rằng người ấy họ đang tìm cách để quay lại với bạn.

Ai cũng có thể quan tâm nhau, nhưng ex lại là chuyện khác

Người yêu cũ (ex) của bạn có đang thể hiện sự quan tâm bằng cách hỏi thăm về cuộc sống và sức khỏe của bạn? Hãy quan sát xem có phải ex bắt đầu để ý đến những gì bạn nói và cả những thứ mà trước đây họ đã từng rất vô tâm. Họ lắng nghe những vấn đề và điều quan trọng đối với bạn. Nếu đúng như vậy thì chứng tỏ họ muốn bạn biết rằng họ đã thay đổi và mong muốn một cơ hội quay trở lại.

Lời xin lỗi đến muộn!

Trong khi trò chuyện với bạn, ex thể hiện sự hối tiếc về quyết định chia tay hoặc những hành động họ đã làm trong quá khứ. Hoặc họ nói những điều đó với những người bạn chung và hi vọng bằng cách nào đó bạn sẽ biết được điều đó. Nếu ex có dấu hiệu này, có thể người ấy đang chờ một dịp để có thể xin lỗi vì những lỗi lầm và thể hiện mong muốn được quay lại với bạn.

Hẹn gặp lại em

Nếu người yêu cũ muốn quay lại với bạn, chắc chắn sẽ nỗ lực tìm cách gặp gỡ và tiếp xúc với bạn. Ví dụ như hẹn gặp cùng với hội bạn chung hoặc mời bạn cùng tham gia một sự kiện xã hội mà cả hai đều quan tâm. Thông qua những lần gặp nhau, người ấy mong muốn bạn nhận thấy sự thay đổi và sẵn sàng trao cơ hội yêu lại từ đầu.