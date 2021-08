Nevertheless: Nghiêng ngả trước “trai tốt” Chae Jong Hyeop, đẹp không thua Song Kang

HHT - “Trai tốt” Chae Jong Hyeop đang đánh cắp trái tim khán giả khỏi “trai hư” Song Kang trong “Nevertheless” bởi nụ cười ấm áp, tính cách dịu dàng đáng tin cậy.

Nevertheless (tựa Việt: Dẫu Biết) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô gái trẻ Na Bi (Han So Hee). Cô rơi vào mối quan hệ mập mờ với “trai hư” Park Jae Eon (Song Kang) khi anh chỉ muốn hẹn hò nhưng không muốn một mối quan hệ nghiêm túc.

Trận chiến tình yêu của Nevertheless đang dần trở nên căng thẳng hơn khi xuất hiện “tình địch” của Park Jae Eon. Đó là Yang Do Hyuk (Chae Jong Hyeop) - người xem Na Bi là mối tình đầu của mình. Trái ngược hoàn toàn với Park Jae Eon, Yang Do Hyuk là “trai tốt” đích thực khi luôn dịu dàng chăm sóc Na Bi, quan tâm đến những cảm xúc của Na Bi… Không những vậy, Yang Do Hyuk cũng đẹp trai sáng láng, có nụ cười toả nắng không thua kém vẻ lãng tử của Park Jae Eon.

Không rõ trái tim của Na Bi có chia nửa hay chưa nhưng chắc chắn khán giả thì đã lập tức tách đôi, lập đội. “Hội mê trai hư” Park Jae Eon đồng ý quan điểm yêu trai tốt thì nhạt, và giữ vững niềm tin “trai hư” sẽ có lúc nhận ra đâu là tình yêu đích thực và quay đầu.

“Hội yêu trai tốt” thì chẳng hiểu vì sao một người luôn nhớ đến sinh nhật mình, cặm cụi nấu ăn cho mình, đối xử tôn trọng với mình lại không phải là một lựa chọn đúng đắn. Và cũng có những khán giả chẳng chọn phe nào, bởi “trẻ con mới phải chọn, người lớn thì muốn tất.”

Dù có giành được trái tim của Na Bi hay không, Yang Do Hyuk đã thành công trong việc ghi điểm với khán giả. Theo đó, hồ sơ của nam diễn viên thủ vai Yang Do Hyuk cũng được tìm hiểu.

Chae Jong Hyeop sinh năm 1993, trước Nevertheless cũng đã từng tham gia một số phim nổi bật như: Sisyphus: The Myth (Park Shin Hye), Hot Stove League (Nam Goong Min)… Dù đóng với các diễn viên tên tuổi, đặc biệt Hot Stove League còn là phim rất thành công, nhưng cá nhân Chae Jong Hyeop lại chưa đủ sức bật lên hẳn dù diễn khá ổn. Đến vai “trai tốt” trong Nevertheless, Chae Jong Hyeop mới được khán giả nhớ tên điểm mặt nhiều hơn.

Có vẻ Chae Jong Hyeop hợp với hình ảnh “trai tốt” bởi song song với Nevertheless, anh chàng cũng đang là “trai ngoan” trong The Witch’s Diner (tựa Việt: Bữa Tiệc Của Phù Thủy). Anh vào vai một cậu nam sinh trung học dù vất vả nhưng luôn sống chính trực, lương thiện, cố gắng bảo vệ bạn mình khỏi những kẻ bắt nạt học đường. Trong phim này, Chang Jong Hyeop sánh đôi cùng hai bóng hồng là Song Ji Hyo và Nam Ji Hyun.

Độ nhận diện và nổi tiếng của Chang Jong Hyeop đang tăng nhanh và anh chàng hứa hẹn sẽ là một gương mặt mới nổi bật trong lứa diễn viên trẻ xứ kim chi. Ngoại hình sáng sủa, Chang Jong Hyeop cũng có tinh thần học hỏi cao. Khi đóng Hot Stove League, để có thể diễn đúng dáng vẻ của một vận động viên bóng chày hơn anh chàng đã đi học một khoá về bóng chày ngắn hạn.

Sắp tới, Chang Jong Hyeop sẽ sánh đôi cùng nữ diễn viên trẻ tài năng Park Joo Hyun trong The Speed Going To You 439km. Cô gây ấn tượng qua một số phim chất lượng như Extracurricular (tựa Việt: Hoạt Động Ngoại Khoá), Mouse (tựa Việt: Kẻ Săn Người). Sự kết hợp này rất đáng để mong chờ!