NewJeans tung 2 MV ngập hơi thở thanh xuân cho "Ditto", nhưng lại khiến người xem "lạnh sống lưng"

HHT - NewJeans một lần nữa "chơi lớn" khi tung ra 2 MV cho ca khúc mở đường "Ditto". Không chỉ mê mẩn với giai điệu vừa sôi động vừa ma mị của "Ditto", người xem còn tò mò về cốt truyện. Những nghi vấn NewJeans là những linh hồn hoặc nhân vật tưởng tượng trong MV đang được fan bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Chiều 19/12, pre-single Ditto của NewJeans đã chính thức được ra mắt. Đây là ca khúc mở đường cho single đầu tay của nhóm - OMG sẽ được phát hành vào ngày 2/1/2023. Để cốt truyện trong MV được rõ ràng, NewJeans đã tung ra 2 MV cho ca khúc này.

Ditto có sự tham gia viết lời của thành viên Minji. Ca khúc là bản tình ca, được các cô gái chuẩn bị đặc biệt cho mùa Đông, để gửi tặng tới người hâm mộ. Ditto có giai điệu sôi động, thuộc thể loại Baltimore Club Dance. Tuy nhiên, tiếng ngâm "woo woo" ở mở đầu và cuối khiến Ditto trở nên thần bí, ma mị hơn.

MV của Ditto được quay theo phong cách Retro, với góc nhìn là những thước phim cũ được ghi lại khi các cô gái còn học Trung học. Những góc quay đậm chất điện ảnh, tràn ngập hơi thở thanh xuân, không khí học đường những năm thập niên 90 khiến người xem mê mẩn. Sự xuất hiện của hai tân binh màn ảnh: "Trai đẹp lớp 7" củaTwenty Five, Twenty One - Choi Hyun Wook và Nam On Joo của Ngôi Trường Xác Sống - Park Ji Hoo.

Nhuốm màu thanh xuân, nhưng đa số khán giả đều bày tỏ đã "sởn gai ốc" khi xem MV vì cảm giác u ám. Địa điểm quay MV là trường Trung học Gyeseong (Daegu, Hàn Quốc) - nơi ghi hình cho bộ phim The Silenced/ Ngôi Trường Ma Quái (2015). Chi tiết này càng khiến người xem "lạnh sống lưng" khi xem MV.

Đồng phục của Ji Hoo (người bạn cầm máy quay) và học sinh trong trường khác với NewJeans. NewJeans cũng luôn sát bên cạnh và chỉ tương tác với Ji Hoo. Kết hợp với không khí ma mị của MV, nhiều người hâm mộ suy đoán khả năng cao NewJeans không thực sự tồn tại, mà chỉ là những linh hồn - những người bạn mà Ji Hoo đã đánh mất. Chi tiết cô đánh rơi máy quay vỡ nát có thể hiểu là Ji Hoo đang đau buồn khi xem lại cảnh quay về những người bạn đã qua đời. Cũng có người hâm mộ suy đoán NewJeans có thể chỉ là những người bạn tưởng tượng do Ji Hoo tạo ra, bởi vì cô quá cô đơn và cần người tâm sự.

Từ âm nhạc đến hình ảnh của Ditto đều đang trở thành "đề tài nóng" trên mạng xã hội. Ditto hứa hẹn sẽ là ca khúc mở đường mang về nhiều thành tích mới cho "tân binh khủng long" NewJeans.