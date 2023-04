Ngắm bộ ảnh cưới phong cách retro của cặp đôi YouTuber Hàn Quốc chụp tại TP.HCM

HHT - Ảnh cưới không chỉ là cuốn album lưu giữ những bức hình, cảm xúc gắn kết giữa hai trái tim mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong tình yêu của các cặp đôi. Mới đây, bộ ảnh cưới của hai YouTuber xứ Hàn gây sốt bởi những thước phim vô cùng ngọt ngào, lãng mạn, mang phong cách cổ điển.

Lim Lala và Son Minsoo là cặp đôi nổi tiếng tại xứ sở kim chi sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi trên YouTube. Sau hơn 9 năm bên nhau, cặp đôi đã có màn cầu hôn bất ngờ vào cuối năm ngoái và chuẩn bị về chung nhà trong thời gian tới. Cả hai bắt đầu lên ý tưởng cho về một bộ ảnh cưới độc đáo và quyết định chọn Việt Nam trở thành “nhân chứng” tình yêu để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc, đáng nhớ nhất của mình.

Cơ duyên đưa cặp đôi Hàn Quốc này đến TP.HCM chính là bộ ảnh Around You, Around Saigon mang phong cách retro với gam màu cổ điển đặc trưng được thực hiện bởi một nhiếp ảnh gia người Việt - Vũ Thụy Khuê. Dù được gợi ý chụp giống với concept trước đó, nhưng dưới ống kính của cô ban Gen Z tài năng, bộ ảnh lần này vẫn thể hiện được những câu chuyện, cảm xúc vô cùng mới mẻ. Hình ảnh Son Minsoo và Lim Lala hạnh phúc nắm tay nhau giữa đường phố khiến người xem phải tan chảy vì quá đáng yêu và ngọt ngào.

Địa điểm chụp ảnh cưới của cặp đôi là những khu chợ cũ đặc trưng của người Hoa ở Sài Gòn, gồm chợ Phùng Hưng, chợ An Đông (Quận 5) và chợ Ba Son (Quận 1). Không chỉ là một nhiếp ảnh gia, Thụy Khuê còn là “hướng dẫn viên” cho cặp đôi Hàn Quốc khi giới thiệu về những câu chuyện lịch sử đằng sau mỗi địa điểm để họ hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam.

Thụy Khuê cũng mong muốn thông qua bộ ảnh có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu thích phong cách retro và nhiều khán giả nước ngoài hơn nữa biết đến vẻ đẹp ấn tượng của thành phố phương Nam.

Chiếc váy cưới của Lim Lala đã được chuẩn bị trước ở Hàn Quốc, từ kiểu dáng, chất liệu đến cách xử lý đính hạt, hoa văn ren dập thủ công… đều vô cùng cổ điển. Tuy nhiên, một số chi tiết trong bộ đồ của chú rể chưa phù hợp nên cặp đôi đã tìm mua một chiếc sơ mi xanh và cà vạt sọc tại một tiệm ở TP.HCM.

Những cử chỉ quan tâm, ánh mắt và nụ cười mà đôi vợ chồng sắp cưới dành cho nhau đã mang đến những thước hình rất đỗi ngọt ngào, bình yên và đầy cảm xúc hoài niệm.

Sau khi bộ ảnh được hoàn thành, cả Lim Lala và Son Minsoo đều vô cùng xúc động: “Chúng mình đã khóc vì hạnh phúc khi xem hết từng tấm ảnh cưới. Mọi thứ đều tuyệt vời ngoài sự tưởng tượng và mong đợi của mình. Khuê thực sự là một nhiếp ảnh gia tài năng. Chúng mình thực sự biết ơn cô ấy vì đã làm nên điều đặc biệt trong dịp trọng đại này.” Cặp đôi cũng đã đăng tải video ghi lại quá trình thực hiện bộ ảnh trên kênh YouTube @enjoycouple.