Ngắm Hoa hậu H'Hen Niê hóa thân thành cô gái du mục giữa thảo nguyên hoang dã

HHT - Xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang số tháng 3/2023, Hoa hậu H'Hen Niê hóa thân thành cô gái du mục giữa thảo nguyên hoang dã, đại diện cho hình ảnh phụ nữ tự do, nhiệt huyết.

Bộ ảnh nàng hậu thực hiện lần này có tên gọi ​​Come Away With Me. Bộ ảnh được lấy cảm hứng từ những cuộc phiêu lưu, tái hiện khung cảnh vùng thảo nguyên nơi con người sống với tất cả sự tự do và nhiệt huyết.

Trong những thiết kế sang trọng, nàng hậu thần thái hóa thân thành cô gái du mục, thể hiện bản lĩnh và khát vọng độc lập trên con đường cuộc đời. “Mỗi chúng ta là một bản thể duy nhất và vẻ đẹp thực sự sẽ khởi phát vào giây phút ta sống là chính mình” là thông điệp mà ê-kíp muốn truyền tải.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hoa hậu H'Hen Niê đã xuất hiện đủ trên các bìa tạp chí lớn của Việt Nam. Ở lĩnh vực thời trang, Hoa hậu H'Hen Niê có nhiều dấu ấn và luôn được các nhà thiết kế mời đảm nhận vai trò first face, vedette. Sau lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023, Hoa hậu H'Hen Niê đang có mặt ở Thanh Hóa tham gia trồng rừng cùng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia.